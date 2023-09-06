kiwi_desiigner

Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Вероника, я веб-дизайнер - создаю сайты от разработки структуры и визуальной концепции до полной настройки готового сайта.

Работаю с компаниями, экспертами и различными инфопродуктами.



Помогаю сформировать и раскрыть ценность продукта для клиента за счет четкой смысловой структуры и фирменного стиля. Создаю новый канал привлечения клиентов, способствую росту и подъему вашего проекта на новый уровень.



К каждому заказу подхожу индивидуально, подбирая подходящие инструменты и решения для достижения целей в проекте.

Перед работой провожу бесплатную диагностическую сессию по эффективным инструментам для развития вашего проекта.



Я открыта для связи и сотрудничества, буду рада обсудить ваш проект!