kizilova_va

SMM-специалистЯ закончила магистратуру физического факультета НГУ. Во время учёбы стала руководителем проекта по подготовке предпринимателей в НГУ. Сейчас развиваю свой стартап в области образования. Маркетинг и продвижение в соц. сетях начала изучать для продвижения своего проекта. На данный момент прошла следующие курсы:
- Онлайн-школа от SkillBox;
- Онлайн-школа по нейромаркетингу;
- Онлайн курсы по запуску в социальных сетях;
- Офлайн-курс по созданию продающего профиля в инстаграм;
- Офлайн курс по продвижению инстаграм и привлечению бесплатного трафика;
Имею следующие компетенции:
- ведение Instagram (контент, копирайтинг, визуал, продвижение);
- создание лендингов на Tilda;
- простейший дизайн;
- знание всех бизнес-процессов;
- копирайтинг ( создание продающих текстов)
Могу настроить таргетинговую рекламу, но только для интернет-магазинов. Для некоторых профилей моих компетенций недостаточно и нужно брать специализированного таргетолога.