kizilova_va

Создание и администрирование продающего профиля в Instagram

SMM-специалистЯ закончила магистратуру физического факультета НГУ. Во время учёбы стала руководителем проекта по подготовке предпринимателей в НГУ. Сейчас развиваю свой стартап в области образования. Маркетинг и продвижение в соц. сетях начала изучать для продвижения своего проекта. На данный момент прошла следующие курсы:

- Онлайн-школа от SkillBox;

- Онлайн-школа по нейромаркетингу;

- Онлайн курсы по запуску в социальных сетях;

- Офлайн-курс по созданию продающего профиля в инстаграм;

- Офлайн курс по продвижению инстаграм и привлечению бесплатного трафика;

Имею следующие компетенции:

- ведение Instagram (контент, копирайтинг, визуал, продвижение);

- создание лендингов на Tilda;

- простейший дизайн;

- знание всех бизнес-процессов;

- копирайтинг ( создание продающих текстов)

Могу настроить таргетинговую рекламу, но только для интернет-магазинов. Для некоторых профилей моих компетенций недостаточно и нужно брать специализированного таргетолога.