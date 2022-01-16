Смм-специалист в Инстаграм

Смм-специалист, контентмейкер и сторимейкер в сети Instagram. Мои прямые обязанности:•аналитика аккаунта•анализ целевой аудитории и конкурентов•стратегия продвижения•контент-план•копирайт•визуальный стиль профиля•рекламные макеты •настройка таргетированной рекламы •закупка рекламы у блогеров•модерация аккаунтаЛичные качества: аналитическое мышление, ответственность, инициативность, креативность, мобильность, стремление к развитию и профессиональному росту.Предоставляю возможность ознакомиться с самопрезентацией и примерами работ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1EfJgXzqFcdH1blctxrm1HCzp5dJJHdiI/view?usp=drivesdk .Контактные данные указаны в презентации. Дублирую номер телефона: +380634458262 Буду рада сотрудничеству!С уважением, Камила.