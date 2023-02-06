Графический дизайнер

Привет! Меня зовут Екатерина, я являюсь графическим дизайнером.

Работаю в сфере дизайна уже более 2 лет. За это время мною было разработано более 100 проектов различных направлений: от афиш и плакатов до рекламных креативов и промо-роликов. Работаю в таких программах, как Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects.

На данный момент активно занимаюсь созданием эффективных креативов для таргетированной рекламы. Понимаю как создать результативный дизайн креативов с кликабельностью 2,5-3% CTR. Буду рада сотрудничеству!