kkazaeva

Ксения kkazaeva

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Администратор онлайн школы

Конструктор Тильда:

  • Создание одностраничных  и многостранчиных лендигов
  • Создание интернет магазинов
  • Регистрация и привязка доменов
  • Создание формы сбора заказов
  • Создание доменной почты
  • Интеграция виджетов
  • Подключение платежных систем
GetCourse:

  • Базовые настройки
  • Создание виджетов
  • Создание продуктов и предложений. Интеграция с сайтом
  • Создание тренингов и уроков
  • Рассылки
  • Процессы
Вебинары:

  • Работа на платформе GetCourse, Бизон 365
  • Создание вебинарных комнат
  • Создание вебинарных воронок
  • Создание тренингов и уроков
  • Страница регистрации
  • Автовебинары
Рассылки через Messenger:

  • Создание воронок для соцсетей (ВКонтакте, Facebook) и мессенждеров
Визуал:

  • Презентации для вебинаров
  • Оформление групп ВКонтакте, Facebook
  • Посты и stories для Instagram
  • Оформление уроков GetCourse
  • 3D обложки для тренингов