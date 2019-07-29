Администратор онлайн школы
Конструктор Тильда:
- Создание одностраничных и многостранчиных лендигов
- Создание интернет магазинов
- Регистрация и привязка доменов
- Создание формы сбора заказов
- Создание доменной почты
- Интеграция виджетов
- Подключение платежных систем
- Базовые настройки
- Создание виджетов
- Создание продуктов и предложений. Интеграция с сайтом
- Создание тренингов и уроков
- Рассылки
- Процессы
- Работа на платформе GetCourse, Бизон 365
- Создание вебинарных комнат
- Создание вебинарных воронок
- Создание тренингов и уроков
- Страница регистрации
- Автовебинары
- Создание воронок для соцсетей (ВКонтакте, Facebook) и мессенждеров
- Презентации для вебинаров
- Оформление групп ВКонтакте, Facebook
- Посты и stories для Instagram
- Оформление уроков GetCourse
- 3D обложки для тренингов
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