Пишу промо и рекламные тексты для радио и статьи для журналов

Работаю на радио - уже 18 лет.Сначала ведущей эфира, потом - редактором, руководителем промоотдела радио и телевидения (в одном холдинге). В архиве - десятки написанных текстов для промо и рекламных роликов для радио и телевидения. Также 2 года работаю в журнале "Свадьба вашей мечты". Статьи в основном о семье, любви. Также мною написано несколько рекламных статей - о свадебных нарядах, о традициях и т.д. Все, что интересно молодоженам - в моем поле зрения. С удовольствием помогу с рекламными текстами тем, кому понравился мой стиль письма))) Пишу грамотно и тепло.

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