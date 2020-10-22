Менеджер блога. Копирайтер.
Я менеджер блогеров. Занимаюсь продвижением коммерческих и личных аккаунтов в Instagram.
Проходила несколько обучающих курсов от топовых специалистов Instagram.
В тренде всех актуальных фишек продвижения и готова вывести Ваш аккаунт на новый уровень.
В мои обязанности входит:
-Проведение аудита аккаунта;
-Написание стратегии продвижения;
-Закупка рекламных площадок;
-Контент-планы и идеи для постов и сторис;
-Копирайтинг;
-Визуал;
-Таргетинг;
-Создание контента;
-Сторисмейкинг.
Я помогу Вам сэкономить Ваше время и средства, повысить узнаваемость и монетизировать блог.
Свяжитесь со мной для уточнения подробностей.
Действие аккаунта приостановлено!