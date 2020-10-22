Менеджер блога. Копирайтер.

Я менеджер блогеров. Занимаюсь продвижением коммерческих и личных аккаунтов в Instagram.

Проходила несколько обучающих курсов от топовых специалистов Instagram.

В тренде всех актуальных фишек продвижения и готова вывести Ваш аккаунт на новый уровень.

В мои обязанности входит:

-Проведение аудита аккаунта;

-Написание стратегии продвижения;

-Закупка рекламных площадок;

-Контент-планы и идеи для постов и сторис;

-Копирайтинг;

-Визуал;

-Таргетинг;

-Создание контента;

-Сторисмейкинг.

Я помогу Вам сэкономить Ваше время и средства, повысить узнаваемость и монетизировать блог.

Свяжитесь со мной для уточнения подробностей.