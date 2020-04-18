kkirilllova

Опыт работы в сфере таргетированной рекламы - больше года. Суммарная прибыль, принесенная бизнесам насчитывает более 1,5 миллиона (подробнее в портфолио).
Пакет «Настройка таргетированной рекламы в Инстаграм и Фейсбук» - 15000 руб.
Входит:
1. Изучение бизнеса. Вы предварительно заполняете бриф
2. Составление стратегии таргета. Прописываю Mind Map
3. При необходимости помогаю составить простую воронку продаж.
4. Также при необходимости консультирую, как поработать с Инстаграм, чтобы сделать его более продающим
5. Настройка рекламного кабинета. Общение с техподдержкой Фейсбук по всем текущим вопросам, возникающим проблемам
6. Совместно с клиентом прорабатываю портрет целевой аудитории и на основании него составляю аудитории
7. Создание рекламных тизеров, креативов.
8. Написание продающих текстов для рекламных объявлений.
9. Прописываю (при необходимости) UTM-метки для глубокого анализа эффективности каждого объявления
10. Проведение тестов: целей кампаний, креативов, текстов, аудиторий, кнопок
11. Оптимизация рекламных кампаний, групп объявлений, объявлений
12. Составление отчетности с расшифровкой показателей и выводами
13. Полная моя поддержка в виде консультаций на протяжении всего проекта. Доступность, лояльность, открытость, юмор и т.д.
14. Создание продающего лэндинга на Тильде, при необходимости. Оплата отдельно, для этого пакета минимальная цена – 5000 руб.
15. Создание мини-сайта (магазина, каталога) на Таплинк. Оплата отдельно, для этого пакета минимальная цена – 2500 руб.
Портфолио: