kkkkamila

Камила kkkkamila

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Предоставляю качественные услуги во многих сферах деятельности.

Здравствуйте, меня зовут Камила и я опытный фрилансер. Занимаюсь копирайтингом, переводом текстом на иностранные языки, озвучкой, профессионально пишу тексты и статьи. Есть опыт в администрировании групп, сайтов, интернет-магазинов,занимаюсь репетиторством с детьми, отлично владею всеми соц.сетями и быстро учусь всему новому.

Почему Вам стоит выбрать именно меня?

-гарантирую качество

-быстрый результат 

-поддерживаю связь с заказчиком 24/7

-имею много свободного времени

-коммуникабельна, быстро нахожу общий язык с людьми

-готова экспериментировать 

Надеюсь на сотрудничество!