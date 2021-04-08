Предоставляю качественные услуги во многих сферах деятельности.

Здравствуйте, меня зовут Камила и я опытный фрилансер. Занимаюсь копирайтингом, переводом текстом на иностранные языки, озвучкой, профессионально пишу тексты и статьи. Есть опыт в администрировании групп, сайтов, интернет-магазинов,занимаюсь репетиторством с детьми, отлично владею всеми соц.сетями и быстро учусь всему новому.

Почему Вам стоит выбрать именно меня?

-гарантирую качество

-быстрый результат

-поддерживаю связь с заказчиком 24/7

-имею много свободного времени

-коммуникабельна, быстро нахожу общий язык с людьми

-готова экспериментировать

Надеюсь на сотрудничество!