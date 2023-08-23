UX/UI ДИЗАЙНЕР

Получить работу в качестве UX/UI дизайнера, где я смогу проявить свои творческие способности, опыт и знания для создания инновационных и привлекательных дизайнов интерфейсов, а также внести свой вклад в развитие бизнеса.

Создание дизайн-макетов, прототипов, отрисовка дизайна. Понимание базовых принципов взаимодействия с пользователем и юзабилити. Следование современным трендам и новым технологиям в области дизайна интерфейсов и постоянное улучшение своих профессиональных навыков и знаний. Сделаю Вам бренд- борт, визитки, дизайн целевой страницы, NFT маркет в Figma. По вашим макетам.