Требуется разработка мобильного приложения для фильма, включая создание функционала и дизайна. Ожидается проработка пользовательского интерфейса и интеграция необходимых функций.
UX/UI ДИЗАЙНЕР
Получить работу в качестве UX/UI дизайнера, где я смогу проявить свои творческие способности, опыт и знания для создания инновационных и привлекательных дизайнов интерфейсов, а также внести свой вклад в развитие бизнеса.
Создание дизайн-макетов, прототипов, отрисовка дизайна. Понимание базовых принципов взаимодействия с пользователем и юзабилити. Следование современным трендам и новым технологиям в области дизайна интерфейсов и постоянное улучшение своих профессиональных навыков и знаний. Сделаю Вам бренд- борт, визитки, дизайн целевой страницы, NFT маркет в Figma. По вашим макетам.
Я против войны в Украине!
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- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад