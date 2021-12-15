3D-визуализатор

Привет!Я Дарья,я буду Вашим гидом в мире 3D визуализации, мы вместе пройдем по всем этапам разработки вашего интерьера,и результат вас порадует!

Визуализация интерьера

Предметная визуализация

Визуализация для сайтов\каталогов

Визуализация позволяет увидеть на фотореалистичных картинках то, как будет выглядеть объект задолго до его строительства\ремонта,и вовремя внести необходимые изменения без лишних вложений и затрат.Поможет подобрать и удобно расположить мебель,бытовую технику,предметы интерьера.

Так как я частный специалист, то работаю на свою репутацию,мне важно оставить о нашем сотрудничестве только положительное мнение.

Создам качественные визуализации с соблюдением сроков,учитывая ваши пожелания.

Ответственно подхожу к работе, всегда на связи, сможете в любое время узнать текущий статус Вашего заказа.

Принимаю оплату поэтапно

Я-сертифицированный специалист Autodesk.

Работаю в программах 3Ds max,Corona Render.

По итогу нашей работы Вы получите несколько качественных,фотореалистичных ракурсов с постобработкой.

Если у Вас возникнут какие-либо сложности-найдем решение вместе