kkrutovtsova

Карина Крутовцова kkrutovtsova

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайн | логотипы | полиграфия

Привет! Меня зовут Карина и я люблю дизайн. Каждому проекту я полностью отдаюсь, изучаю нишу и всегда прислушиваюсь к заказчику. Также слежу за трендами и постоянно обучаюсь

Почему стоит работать со мной:

  • Качественный и работающий дизайн в короткие сроки;

  • Работаю с любой нишей и могу быстро изучить необходимое;

  • До 5 бесплатных правок включены в стоимость;

  • Использую маркетинг и анализ в своих работах.

Я помогу вам пройти все этапы от задумки до реализации или печати без лишней головной боли и без срывов дедлайнов.

Напишите мне и обсудим ваш проект:

@kkrutovtsova - tg,inst

[email protected] - e-mail