Графический дизайн | логотипы | полиграфия
Привет! Меня зовут Карина и я люблю дизайн. Каждому проекту я полностью отдаюсь, изучаю нишу и всегда прислушиваюсь к заказчику. Также слежу за трендами и постоянно обучаюсь
Почему стоит работать со мной:
Качественный и работающий дизайн в короткие сроки;
Работаю с любой нишей и могу быстро изучить необходимое;
До 5 бесплатных правок включены в стоимость;
Использую маркетинг и анализ в своих работах.
Я помогу вам пройти все этапы от задумки до реализации или печати без лишней головной боли и без срывов дедлайнов.
Напишите мне и обсудим ваш проект:
@kkrutovtsova - tg,inst
[email protected] - e-mail
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка логотипа для клуба по интересам2 просмотра
- Дизайн лендинга для запуска курсанет просмотров
- Дизайн гайда лид-магнитанет просмотров