Графический дизайн | логотипы | полиграфия

Привет! Меня зовут Карина и я люблю дизайн. Каждому проекту я полностью отдаюсь, изучаю нишу и всегда прислушиваюсь к заказчику. Также слежу за трендами и постоянно обучаюсь

Почему стоит работать со мной:

Качественный и работающий дизайн в короткие сроки;

Работаю с любой нишей и могу быстро изучить необходимое;

До 5 бесплатных правок включены в стоимость;

Использую маркетинг и анализ в своих работах.

Я помогу вам пройти все этапы от задумки до реализации или печати без лишней головной боли и без срывов дедлайнов.

Напишите мне и обсудим ваш проект:

@kkrutovtsova - tg,inst

[email protected] - e-mail