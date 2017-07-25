Нужно сделать следующее на битриксе. (это не должно влиять на функционал других рассылок, например смс, емэил и т.д.) или отдельным скриптом с веб-интерфейсом. Все подробности в ТЗ Пишите стоимость, за которую вы реально готовы это реализовать, пожалуйста. Срок ...
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- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно доработать модуль смс рассылок коробочного Битрикс24, чтобы работал по одному из алгоритмов в приложенных файлах. срок - до 5 днейБазы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо сверстать лэндинг. Сроки до 14:00 мск 28.04. Стоимость - 1800 рублей. Обязательно кроссбраузерно! Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры работ при ответе! Все подробности будем обсуждать только с кандидатами.HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать дизайн лэндинга по теме интернет-продвижение/лидогенерация. Лэндинг - 3 экрана по готовому макету. Сроки - до 14:00 мск 27 июня. Стоимость 2100. Приоритет тем, кто уже работал с темой. Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности будем обсуждать с кандидатами.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад