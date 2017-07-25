Нужно сделать следующее на битриксе. (это не должно влиять на функционал других рассылок, например смс, емэил и т.д.) или отдельным скриптом с веб-интерфейсом. Все подробности в ТЗ Пишите стоимость, за которую вы реально готовы это реализовать, пожалуйста. Срок ...