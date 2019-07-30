Выполню транскрибацию аудио и видео файлов. Быстро и качественно перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д.

﻿﻿﻿Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания с учетом заявленных требований. Настроена на продолжительное сотрудничество. Работаю только с записями хорошего качества и только на русском языке.

Мои гарантии:

Вы получите качественно выполненный заказ.

Если работа не будет выполнена в срок, вам скидка 10%.

Полная конфиденциальность. Работа может быть опубликована лишь с вашего соглашения.

В ходе работы вы можете связаться со мной.

Ваши корректировки. Так же, если в тексте нужно что-то исправить - без проблем.

Вы получите готовый, отредактированный, оформленный текст, с учётом ваших пожеланий.

, и я выполню вашу задачу максимально

Нужно для заказа:

Подробная информация о заказе.

Уделяемое от вас время, в случае если возникнут какие-либо вопросы, дабы выполнить работу, соответствующую вашим требованиям.

Присылаете мне файл или ссылку для скачивания файла.

Получаете документ ворд с текстом из Вашей записи.

В 1 работу входит до 45 минут аудио/видео в текст.