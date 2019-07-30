kkseniya_29

Иванова kkseniya_29

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Выполню транскрибацию аудио и видео файлов. Быстро и качественно перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д.

﻿﻿﻿Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания с учетом заявленных требований. Настроена на продолжительное сотрудничество. Работаю только с записями хорошего качества и только на русском языке.

Мои гарантии:

  • Вы получите качественно выполненный заказ.
  • Если работа не будет выполнена в срок, вам скидка 10%.
  • Полная конфиденциальность. Работа может быть опубликована лишь с вашего соглашения.
  • В ходе работы вы можете связаться со мной.
  • Ваши корректировки. Так же, если в тексте нужно что-то исправить - без проблем.
  • Вы получите готовый, отредактированный, оформленный текст, с учётом ваших пожеланий.
Заказывайте работу прямо сейчас, и я выполню вашу задачу максимально быстро и качественно. Вам не нужно больше никого искать, вы нашли нужного вам человека.

Нужно для заказа:

  • Подробная информация о заказе.
  • Уделяемое от вас время, в случае если возникнут какие-либо вопросы, дабы выполнить работу, соответствующую вашим требованиям.
  • Присылаете мне файл или ссылку для скачивания файла.
  • Получаете документ ворд с текстом из Вашей записи.
В рамках своей работы я убираю слова паразиты.В 1 работу входит до 45 минут аудио/видео в текст.
Транскрибация
нет отзывов
$7/час
от 2 дней
нет рейтинга