Выполню транскрибацию аудио и видео файлов. Быстро и качественно перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д.
Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания с учетом заявленных требований. Настроена на продолжительное сотрудничество. Работаю только с записями хорошего качества и только на русском языке.
Мои гарантии:
- Вы получите качественно выполненный заказ.
- Если работа не будет выполнена в срок, вам скидка 10%.
- Полная конфиденциальность. Работа может быть опубликована лишь с вашего соглашения.
- В ходе работы вы можете связаться со мной.
- Ваши корректировки. Так же, если в тексте нужно что-то исправить - без проблем.
- Вы получите готовый, отредактированный, оформленный текст, с учётом ваших пожеланий.
Нужно для заказа:
- Подробная информация о заказе.
- Уделяемое от вас время, в случае если возникнут какие-либо вопросы, дабы выполнить работу, соответствующую вашим требованиям.
- Присылаете мне файл или ссылку для скачивания файла.
- Получаете документ ворд с текстом из Вашей записи.
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Транскрибация
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