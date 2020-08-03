Юлия Клабукова klabbukova-yklabbukova-y
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн
Графический дизайнер со стажем 8 лет, занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, созданием дизайн-макетов для различных направлений (визитки, листовки, баннеры, многостраничные изделия), ретушью и покраской старых фотографий. Предлагаю при разработке 3 варианта и 3 правки к выбранному варианту бесплатно. Работаю удаленно, по предоплате.
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Портфолио
- Разработка лого и графический дизайн73 просмотра