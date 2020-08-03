Графический дизайн

Графический дизайнер со стажем 8 лет, занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, созданием дизайн-макетов для различных направлений (визитки, листовки, баннеры, многостраничные изделия), ретушью и покраской старых фотографий. Предлагаю при разработке 3 варианта и 3 правки к выбранному варианту бесплатно. Работаю удаленно, по предоплате.