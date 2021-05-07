kladkevych

Работа с текстом; создание лендингов на платформе Tilda.

Занимаюсь созданием новых текстов или видоизменением уже существующих. Знаю что такое ключевое слово, уникальность, заспамленность и вода. Свободно владею украинским и русским языком, английским - ниже среднего. Есть небольшой опыт работы с создании карточек на товары для интернет-магазина и в переводе их с русского на украинский язык (не гугл переводчик). Готового портфолио еще нет, так как опыт работы у меня маленький. Примеры текстов могу прислать заказчику.

Также есть небольшой опыт в создании лендинга на платформе Тильда. Есть сертификат о прохождении курса обучения.

Могу приступить к выполнению заказа в любое время, не боюсь срочных заказов.

В работе очень ответственна, так как боюсь допустить ошибку. Поэтому прежде чем приступать к выполнению задания, очень тщательно изучаю тему, с которой мне предстоит работать и задаю уточняющие вопросы.

Буду рада сотрудничеству :)

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