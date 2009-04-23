Здравствуйте! У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи. Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки. Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом. Когда по их ...