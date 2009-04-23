klass

Гость klass

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Настроить шаблон под Oscommerce Vam Edition

    Есть сайт со своим дизайном в html формате на домене domain.com На сайт установили Oscommerce в папку domain.com/oscommerce Нужно что бы страница domain.com/oscommerce имела такой же дизайн как domain.com Жду ваших предложений. Оставляйте свои контактные данные. Бюджет 500 рублей.

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать промо материалы для магазина

    $50

    Здравствуйте! Нужно нарисовать несколько банеров для рекламы интернет магазина. И желательно Лэндинг пейдж. Тематика - мобильные телефоны. Жду ваших предложений. П.С. просто рисунки, не гифы не флеш.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать интересные промо материалы для сайта

    $50

    Здравствуйте! Есть сайт - интернет магазин по продаже электроники. Надо сделать интересные промо материалы - что бы можно было продвигать товары через дорвеи и так далее. Например различные фиды с товарами, а так же баннеры которые открываются перед ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подключить Liqpay к Oscommerce

    $50

    Здравствуйте! Нужен хороший специалист, разбирающийся в Oscommerce Vam Edition для подключения модуля платежной системы Liqpay - оплаты кредитными картами. Есть вот такие модули: https://www.liqpay.com/?do=pages&amp;p=extras Еще нужно посмотреть один баг - почему-то не отображаются заказы - возможно что то ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать psd для Oscommerce Vam Edition

    $30

    Здравствуйте! Есть PSD макет, нужно его сверстать под модифицированный движок интернет магазина Oscommerce Vam Edition В приложении пример темплейта для данного движка. На него и нужно натянуть новый дизайн.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автосоздание субдоменов

    Нужно сделать очень простенький скрипт – автосоздание сабдоменов по предложенному списку доменов и кейвордов. То есть я даю скрипту список кейвордов и список урлов на которых нужно сабы сделать и количество сабов для каждого урла. На ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить темплейт английским контентом.

    Здравствуйте! Есть готовый HTML темплейт. Нужно создать полноценный сайт путем наполнения англоязычным контентом - Сайт Фармацевтической компании. Добавить картинок в тему, графиков по теме, форму связи. Минимум 30 страниц. На сайте нужно написать много статей об Erectile ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать сайт онлайн аптеки

    Здравствуйте! Нужно усовершенствовать, доработать сайт по продаже таблеток. То есть сделать дизайн очень красивым - привлекательным для пользователей. Скрин того что нужно дорабатывать предоставлю. Жду ваших предложений. К вам требованием : ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляйте свое ПОРТФОЛИО. Спасибо!

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать банер 120х120

    $50

    Здравствуйте! Нужно сделать банер размером 120х120 на флеше. Тематика - партнерские программы.(фармацевтика) Под дизайн этого сайта - Rx-corp.biz ВНИМАНИЕ! дизайн баннера должен быть ОЧЕНЬ креативным и выделяться среди всех остальных. Это нужно что бы банер был хорошо заметен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен перевод и работа на англоязычных форумах

    Требуется переводчик для переводов с русского на английский реламмных текстов и переписки с англоязычными коллегами. А так же требуется услуга: Поиск топиков на тематических форумов и оставление сообщения со ссылкой на сайт. А так же создание топиков ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно нарисовать несколько банеров

    $50

    Здравствуйте! Нужно нарисовать несколько банеров для фармацевтической партнерской программы! Банеры должны отличаться своей оригинальностью! Ждем ваших портфолио и расценок. У вас должна быть возможность принимать оплату через paypal!

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Массовый импорт своих статей в базу DLE

    $50

    Здравствуйте! Понадобилась функция в DLE новая: добавление всех статей сайта одним действием, самое удобное это конечно же RSS. Но что бы иметь rss канал, с нужным нам количеством статей, сначало его надо подготовить. Т.е. в начале мы ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно нарисовать баннер под тему сайта

    $50

    Нужно нарисовать красивый банер в тему сайта. От вас портфолио обязательно - что бы я видел на что вы способны. Скрин - как должен быть расположен баннер в приложении. Жду ваших преложений. З.Ы. немного изменил приложение, а то люди ...

    Дизайн сайта
    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать 5 дизайнов аптек. Натянуть на движок.

    $500

    Здравствуйте. Мне необходимо сделать 5 авторских дизайнов англоязычных аптек. Т.е. вы сначала рисуете psd исходники. Я их подтверждаю. Затем натягиваете на наш движок. Инструкции все дадим. Необходимо знание html+php. За 1 дизайн+натяжка на движок = 100$ Получается за всю работу 500$ Примеры ...

    PHPHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать рефералов в партнерке на php.

    $300

    Здравствуйте! У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи. Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки. Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом. Когда по их ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вспомогательная программа для субмитера.

    $50

    Здравствуйте. Вобщем суть задачи такова. Есть программа - субмиттер статей в сайты каталогов статей. Она работает в автоматическом режиме, но с глюками. Во время автоматического сабмита статей программа периодически "подвисает" т.е. останавливается на каком-нибудь из сайтов по разной ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнения сайта английским текстом фарма тематики

    $5000

    Здравствуйте! Необходимо писать ежедневно контент на английском языке для фармацевтических сайтов - саттелитов - 20 статей в сутки. 1 статья - 8 долларов, объем статьи 1000 символов + написание шаблонов под эти саттелиты (как писать шаблоны объясню при ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание фармацевтических статей ежедневно на агл

    Здравствуйте! Необходимо написание 20 фармацевтических статей в сутки на английском языке. Обязательные условия: - Текст статьи должен быть уникален и читабелен - уникальность проверяем. - Текст статьи должен быть оптимизирован под определенный поисковый запрос - кейворд. - Объем статьи 1000 ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод фармацевтического сайта

    $50

    Здравствуйте. Необходимо сделать качественный перевод фармацевтического сайта с русского на английский. Оплата 4$ за 1к символов. Объем не более 10к символов - в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. жду ваших предложений godrasta(собака)gmail.com спасибо

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
9 баллов
9 лет назад
Сделать 5 дизайнов аптек. Натянуть на движок.
Спасибо за сотрудничество!
Отличный дизайнер. Выполняет все в срок, а так же если нужно делает значительные исправления по желаниям заказчика. Наш проект немного затянулся в плане выплат и дизайнер адекватно отреагировал на наши проблемы. Спасибо огромное! Приятно работать.
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Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Автосоздание субдоменов
Отлично поработали. Оплата без задержек, все на высшем уровне
Отличный программист, написал скрипт за один день, когда тестили даже связывался с саппортом моего хостинга, помог с установкой и теперь я ускорил создание сайтов в сотни раз. Моя прибыль возрастает каждый день я очень рад
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