Есть сайт со своим дизайном в html формате на домене domain.com На сайт установили Oscommerce в папку domain.com/oscommerce Нужно что бы страница domain.com/oscommerce имела такой же дизайн как domain.com Жду ваших предложений. Оставляйте свои контактные данные. Бюджет 500 рублей.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно нарисовать несколько банеров для рекламы интернет магазина. И желательно Лэндинг пейдж. Тематика - мобильные телефоны. Жду ваших предложений. П.С. просто рисунки, не гифы не флеш.Баннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Есть сайт - интернет магазин по продаже электроники. Надо сделать интересные промо материалы - что бы можно было продвигать товары через дорвеи и так далее. Например различные фиды с товарами, а так же баннеры которые открываются перед ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $35
Здравствуйте! Нужно переделать процесс регистрации в Oscommerce VAM Edition.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен хороший специалист, разбирающийся в Oscommerce Vam Edition для подключения модуля платежной системы Liqpay - оплаты кредитными картами. Есть вот такие модули: https://www.liqpay.com/?do=pages&p=extras Еще нужно посмотреть один баг - почему-то не отображаются заказы - возможно что то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Здравствуйте! Есть PSD макет, нужно его сверстать под модифицированный движок интернет магазина Oscommerce Vam Edition В приложении пример темплейта для данного движка. На него и нужно натянуть новый дизайн.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать очень простенький скрипт – автосоздание сабдоменов по предложенному списку доменов и кейвордов. То есть я даю скрипту список кейвордов и список урлов на которых нужно сабы сделать и количество сабов для каждого урла. На ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый HTML темплейт. Нужно создать полноценный сайт путем наполнения англоязычным контентом - Сайт Фармацевтической компании. Добавить картинок в тему, графиков по теме, форму связи. Минимум 30 страниц. На сайте нужно написать много статей об Erectile ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужно усовершенствовать, доработать сайт по продаже таблеток. То есть сделать дизайн очень красивым - привлекательным для пользователей. Скрин того что нужно дорабатывать предоставлю. Жду ваших предложений. К вам требованием : ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляйте свое ПОРТФОЛИО. Спасибо!Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать банер размером 120х120 на флеше. Тематика - партнерские программы.(фармацевтика) Под дизайн этого сайта - Rx-corp.biz ВНИМАНИЕ! дизайн баннера должен быть ОЧЕНЬ креативным и выделяться среди всех остальных. Это нужно что бы банер был хорошо заметен ...Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется переводчик для переводов с русского на английский реламмных текстов и переписки с англоязычными коллегами. А так же требуется услуга: Поиск топиков на тематических форумов и оставление сообщения со ссылкой на сайт. А так же создание топиков ...Переводы12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно нарисовать несколько банеров для фармацевтической партнерской программы! Банеры должны отличаться своей оригинальностью! Ждем ваших портфолио и расценок. У вас должна быть возможность принимать оплату через paypal!Баннеры31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Понадобилась функция в DLE новая: добавление всех статей сайта одним действием, самое удобное это конечно же RSS. Но что бы иметь rss канал, с нужным нам количеством статей, сначало его надо подготовить. Т.е. в начале мы ...Закрыт15 лет назад
- $50
Нужно нарисовать красивый банер в тему сайта. От вас портфолио обязательно - что бы я видел на что вы способны. Скрин - как должен быть расположен баннер в приложении. Жду ваших преложений. З.Ы. немного изменил приложение, а то люди ...Баннеры33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Здравствуйте. Мне необходимо сделать 5 авторских дизайнов англоязычных аптек. Т.е. вы сначала рисуете psd исходники. Я их подтверждаю. Затем натягиваете на наш движок. Инструкции все дадим. Необходимо знание html+php. За 1 дизайн+натяжка на движок = 100$ Получается за всю работу 500$ Примеры ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
Здравствуйте! У нас есть партнерка для вебмастеров, оплата за продажи. Но там к сожелению нет функции привлечения новых вебмастеров через реф ссылки. Т.е. вебмастера могут рекламировать наш проект и постя на форумах ссылки с реф кодом. Когда по их ...Закрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Вобщем суть задачи такова. Есть программа - субмиттер статей в сайты каталогов статей. Она работает в автоматическом режиме, но с глюками. Во время автоматического сабмита статей программа периодически "подвисает" т.е. останавливается на каком-нибудь из сайтов по разной ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Здравствуйте! Необходимо писать ежедневно контент на английском языке для фармацевтических сайтов - саттелитов - 20 статей в сутки. 1 статья - 8 долларов, объем статьи 1000 символов + написание шаблонов под эти саттелиты (как писать шаблоны объясню при ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написание 20 фармацевтических статей в сутки на английском языке. Обязательные условия: - Текст статьи должен быть уникален и читабелен - уникальность проверяем. - Текст статьи должен быть оптимизирован под определенный поисковый запрос - кейворд. - Объем статьи 1000 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо сделать качественный перевод фармацевтического сайта с русского на английский. Оплата 4$ за 1к символов. Объем не более 10к символов - в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. жду ваших предложений godrasta(собака)gmail.com спасибоПереводы11 заявокЗакрыт16 лет назад