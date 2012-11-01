Вайнштейн Елена Борисовна

Дата рождения: 5 декабря 1987 года

Контактный телефон: (063) 31 32 172

E-mail: [email protected]

Опыт работы

Дизайнер

с 11.2012 по наст. время

Альтер Эго (фармацевтическая компания)

• дизайн и разработка упаковок и блистеров для медикаментов

• верстка инструкций

• отрисовка готовых упаковок

Дизайнер

с 04.2013 по наст. время

Quintessentially (удаленная работа)

• дизайн и верстка newsletter-ов

• дизайн onepage-й

•дизайн листовок, визиток и т.д.

Дизайнер

июн 2010 - окт 2012 (2 года 5 мес)

Бюро рекламных технологий (http://www.brt.com.ua)

до 20 сотрудников Реклама и PR-услуги

дизайн логотипов, фирменного стиля

• дизайн полиграфической продукции

• отрисовка логотипов, макетов, иконок

• участие в разработке дизайна интернет магазина shop.brt.com.ua , а также его наполнение

• дизайн и производство рекламно-сувенирной продукции

• непосредственная работа с клиентом от получения исходных материалов заказа до изготовления продукции

• дизайн, подготовка макетов к печати

• резка на плоттере и лазерном гравере

• печать на цифровой машине

• изготовление сувенирной продукции. Разбираюсь в технологиях печати. Непосредственно занималась технологией печати Гравертон.

разработка упаковки

апр 2009 - июн 2009 (3 мес)

Агрополис

АПК (Агропромышленный комплекс)

дизайн и разработка упаковок для сливочного масла

• дизайн и разработка сертификатов

• дизайн и разработка этикеток для сыров

Руководитель проекта

сен 2008 - мар 2009 (7 мес)

Агрополис

Услуги для населения - другое

поиск людей, которые отвечают требованиям проекта;

• проведения переговоров с кандидатами в телефонном режиме

• проведение собеседований

• отбор кандидатов вместе с руководством и дальнейшее курирование проектом

Менеджер по потребительскому кредитованию

фев 2008 - сен 2008 (8 мес)

Правэкс-банк / Pravex Bank (http://www.pravex.ua)

более 500 сотрудников Банки

консультации клиентов

• выдачи потребительских кредитов

• оформление и ведение отчетности

Образование

НТУУ "КПИ" (Киев, Украина)

Год окончания 2011

Технология изготовления и оформления упаковок, Издательско-полиграфический факультет специалист

Владение языками

Английский - средний

Русский - родной

Украинский - родной

Курсы, тренинги, сертификаты

Центр обучения Study 24 (Киев, Украина)

Год окончания 2013

Разработка сайтов

Школа телевидения PrimeMedia(Киев, Украина)

Год окончания 2012

Фотокурсы

Художественная студия "Ну, намалюй"(Киев, Украина)

Год окончания 2012

Мастер-классы "рисунок маслом"

Учебный центр «ELC»(Киев, Украина)

Год окончания 2010

Курсы английского языка

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw , Adobe Dreamweaver, Joomla, CSS, HTML, JavaScript, MS Windows 98, 2000, XP/Vista/7, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Outlook Express, MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Total Commander, ICQ, Skype

Водительское удостоверение

Категория В

Личные качества

Коммуникабельная , стрессоустойчивая, неконфликтная, ответственная, обучаемая, целеустремленная, пунктуальная, без вредных привычек.