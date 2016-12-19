kleindt

Антон kleindt

 
40 летГермания/Ганновер
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Проброс аудио-видео потока в флэш чат в контейнере
Как всегда приятно работать
Задание выполнено на 100%. Раньше срока, а рамках бюджета. Рекомендую!
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Написать Dockerfile для полноценного десктоп окружения с VNC доступом
Спасибо за сотрудничество. Надеюсь будем работать дальше.
Профессионал! Сделал быстро и качественно. Оказал поддержку в первое время эксплуатации.
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DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Конфигурация docker контейнера для входа на flash сайт
Хорошая постановка задачи, всегда на связи. Надеюсь будем работать.
Наивысший профессионализм. Отлично выполнил, быстрее срока. Рекомендую.
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sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Конвертировать базу данных в любой "свободный" формат
Спасибо, вопросов нет
Работа выполнена согласно договоренностям. Рекомендую.
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