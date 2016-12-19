Мы ищем пополнение в нашу frontend команду для продолжения разработки модуля визуализации архитектурных 3D сцен. Технологии: - typescript - playcanvas - threejs - angular
- Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Требуется PHP разработчик для долгосрочной совместной работы с желанием иногда помучаться с JS для поддержки и развития Onshop.de. Стэк технологий: [list][*]PHP 7.1 [*]MySql [*]Symfony 3.4 [*]JS (jQuery, cобираемся взять на вооружение React) [*]Redis [*]WebSockets[/list]Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать виртуальную камеру и виртульаный микрофон под Windows, которые будут делать доступными в "стандартных" программах видео телефонии звук и видео из RTSP потока. Т.е. на входе RTSP поток, видео и звук из которого "перебрасываются" ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Имееться rtsp стрим (аулио + видео), который надо пробвросить в флэш чат на определенной странице. Клиент чата запускается в докер контейнере (гостевая ос centos) и принимает инпут только с локальной вэб камеры и из локального ...Завершен7 лет назад
Docker контейнер должен после запуска предоставлять следующие возмоности: [list][*]Бразуер из последних версий (Chrome или Firefox) [*]Полноценная поддержка Flash [*]Возможность пробросить в контейнер звук и видео устройства [*]Доступ по VNC [/list]Завершен7 лет назад
Требуется сконфигурировать докер контейнер, чтобы внутри был браузер и flash плагин. Есть уже полуработающая конфигурация, но в ней интерфейс целевой страницы рендерится не полностью.Завершен7 лет назад
Имеется в наличии база данных программы Zacks Research Wizzard. Всё в одном файле с расширением .dbs. Файл начинается на "VER 3.7 ". В комплекте поставки ПО имеются ряд DLL-файлов, возможно доступ к базе организован через ...Базы данных1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется в наличии база данных программы Zacks Research Wizzard. Всё в одном файле с расширением .dbs. Файл начинается на "VER 3.7 ". В комплекте поставки ПО имеются ряд DLL-файлов, возможно доступ к базе организован через ...Базы данныхнет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек на удаленку для доработки шаблонов OpenCart под немного "заточеную" версию OpenCart. Установка, запуск, модули и т.д. не требуются. Оплата почасовая, при долгосрочной заинтересованости возможны комиссионные с продаж. Обязательно: HTML, JS, CSS, PHP Желательно: опыт работы ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Разработка модуля управления складом для внутренней системы предприятия. Стек технологий Java, Spring, ZK (UI), Jackrabbit. Длительность проекта около 2 месяцев, при успешном сотруднечестве возможность продолжения на другом проекте на томже стеке технологий. Ожидается знание java и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад