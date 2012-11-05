Компания ООО "КроКу" занимается продажей мясопродуктов из кур в федеральные и локальные сети, оптовые склады, оптовикам- дистрибъюторам под брендом "КроКу". Конкуренты: http://www.kuramir.ru/. Нравиться сайт: http://www.prioskol.ru/. См. материалы по фирме, пока еще их очень мало, проект ...
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- $250Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать этикетку на коробку товара, этикетка на подложку для организации в количестве 2 шт. Одна вертикальная, другая - горизонтальная. Компания называется ООО Торговый дом «КроКу». Размеры для горизонтального лейбла - 10*7 см. Для вертикального ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно разработать открытку к Новому 2013 году и квартальный календарь. Компания называется ООО «БиЭмСи». Занимается оптовой продажей мясопродуктов. У компании есть свой логотип, вся информация есть на сайте http://www.blesmeat.com/ Цвета предпочтительно бордовый, золотистый, желтый, может, кремовый. Размеры остаются ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
9 баллов
11 лет назад
Порядочность, виденье концепции.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Добрый и понимающий дизайнер. Все пожелания, которые мы хотели бы видеть в наших календарях и открытках, учитывала быстро и без проблем. Спасибо огромное.