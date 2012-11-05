kleo575

Биэмси kleo575

 
39 летРоссия/Раменское
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Необходимо разработать сайт

    $250

    Компания ООО "КроКу" занимается продажей мясопродуктов из кур в федеральные и локальные сети, оптовые склады, оптовикам- дистрибъюторам под брендом "КроКу". Конкуренты: http://www.kuramir.ru/. Нравиться сайт: http://www.prioskol.ru/. См. материалы по фирме, пока еще их очень мало, проект ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание этикетки

    $50

    Нужно разработать этикетку на коробку товара, этикетка на подложку для организации в количестве 2 шт. Одна вертикальная, другая - горизонтальная. Компания называется ООО Торговый дом «КроКу». Размеры для горизонтального лейбла - 10*7 см. Для вертикального ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн календаря и открытки к НГ

    $100

    Нужно разработать открытку к Новому 2013 году и квартальный календарь. Компания называется ООО «БиЭмСи». Занимается оптовой продажей мясопродуктов. У компании есть свой логотип, вся информация есть на сайте http://www.blesmeat.com/ Цвета предпочтительно бордовый, золотистый, желтый, может, кремовый. Размеры остаются ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fak_torius
Ольга 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Дизайн календаря и открытки к НГ
Порядочность, виденье концепции.
Очень приятно работать. Добрый и понимающий дизайнер. Все пожелания, которые мы хотели бы видеть в наших календарях и открытках, учитывала быстро и без проблем. Спасибо огромное.
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