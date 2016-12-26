Здравствуйте! Меня зовут Елена.
Я занимаюсь наполнением сайтов как товарами, так и контентом уже более 7 лет (сначала в офисе, потом на фрилансе). Также размещаю объявления, собираю и анализирую информацию; обрабатываю данные в Excel, работаю с презентациями в PowerPoint и PDF. Работаю исключительно удаленно. Длительное сотрудничество мне интересно, однако не в графике постоянной работы на полный рабочий день.
Длительное сотрудничество рассматриваю в качестве менеджера интернет-магазина удаленно.
Опыт работы в рамках этой вакансии следующий:
в розничной и оптовой торговле (одежда, детские товары, в т.ч.
игрушки, компьютерные аксессуары), последние 3,5 года ведущий менеджер в
интернет-магазине (компьютерные аксессуары). Обязанности: прием,
обработка входящих заказов, консультирование по характеристикам и
наличию на складе, взаимодействие со складом, поставщиками,
координирование курьеров, ведение отчетности, решение претензионных
вопросов с клиентами, поиск оптовых клиентов. Проживаю в Москве, наличие
дома интернета, принтера, сканера, легкового а/м. Ответственность и
самоорганизацию гарантирую.
ЗП от 35000 р. (Оклад +%)
Также рассмотрю предложения по разработке, запуску и начальному ведению стартапов. Оплата по согласованию.
Я ответственно отношусь к своим обязанностям и предоставляю гарантию на всю выполненную мной работу:
в случае обнаружения несоответствия ТЗ после завершения работы, я обязуюсь устранить все ошибки бесплатно и в кратчайшие сроки.
Стоимость моих услуг по наполнению интернет-магазинов:
Карточка товара - от 10 до 100 рублей в зависимости от сложности,
Подготовка таблиц, презентаций, инфографики для заливки в интернет-магазин - от 5 рублей за строку, в зависимости от количества и доступности источников информации,
Размещение объявлений - от 15 рублей в зависимости от количества заполняемых полей.
За услуги по наполнению сайта контентом следующие расценки:
- информационная статья- 50/1000 (копирайт), 20/1000 (рерайт)
- продающая статья- 70/1000 (копирайт), 30/1000 (рерайт)
- статья по шаблону (О нас, Политика безопасности и т.д.)- 25/1000
Также знаю редакторы HTML и графические, могу работать с версткой и обработкой изображений. Оплата по согласованию с заказчиком.
Я большей частью работаю по предоплате или FairPlay. Могу рассмотреть постоплату только от рекомендованных заказчиков, а также со второго заказа. Заранее благодарю за понимание.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Елена Ендальцева.
Мои контакты: [email protected]
skype: endaltseva.elena
ICQ: 246124177
Принимаю оплату на:
эл. деньги: Qiwi, Яндекс-Деньги, Web Money