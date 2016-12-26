Менеджер проектов, контент-менеджер, копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Елена.

Я занимаюсь наполнением сайтов как товарами, так и контентом уже более 7 лет (сначала в офисе, потом на фрилансе). Также размещаю объявления, собираю и анализирую информацию; обрабатываю данные в Excel, работаю с презентациями в PowerPoint и PDF. Работаю исключительно удаленно. Длительное сотрудничество мне интересно, однако не в графике постоянной работы на полный рабочий день.

Длительное сотрудничество рассматриваю в качестве менеджера интернет-магазина удаленно.

Опыт работы в рамках этой вакансии следующий:

в розничной и оптовой торговле (одежда, детские товары, в т.ч.

игрушки, компьютерные аксессуары), последние 3,5 года ведущий менеджер в

интернет-магазине (компьютерные аксессуары). Обязанности: прием,

обработка входящих заказов, консультирование по характеристикам и

наличию на складе, взаимодействие со складом, поставщиками,

координирование курьеров, ведение отчетности, решение претензионных

вопросов с клиентами, поиск оптовых клиентов. Проживаю в Москве, наличие

дома интернета, принтера, сканера, легкового а/м. Ответственность и

самоорганизацию гарантирую.

ЗП от 35000 р. (Оклад +%)

Также рассмотрю предложения по разработке, запуску и начальному ведению стартапов. Оплата по согласованию.

Я ответственно отношусь к своим обязанностям и предоставляю гарантию на всю выполненную мной работу:

в случае обнаружения несоответствия ТЗ после завершения работы, я обязуюсь устранить все ошибки бесплатно и в кратчайшие сроки.

Стоимость моих услуг по наполнению интернет-магазинов:

Карточка товара - от 10 до 100 рублей в зависимости от сложности,

Подготовка таблиц, презентаций, инфографики для заливки в интернет-магазин - от 5 рублей за строку, в зависимости от количества и доступности источников информации,

Размещение объявлений - от 15 рублей в зависимости от количества заполняемых полей.

За услуги по наполнению сайта контентом следующие расценки:

- информационная статья- 50/1000 (копирайт), 20/1000 (рерайт)

- продающая статья- 70/1000 (копирайт), 30/1000 (рерайт)

- статья по шаблону (О нас, Политика безопасности и т.д.)- 25/1000

Также знаю редакторы HTML и графические, могу работать с версткой и обработкой изображений. Оплата по согласованию с заказчиком.

Я большей частью работаю по предоплате или FairPlay. Могу рассмотреть постоплату только от рекомендованных заказчиков, а также со второго заказа. Заранее благодарю за понимание.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Елена Ендальцева.

Мои контакты: [email protected]

skype: endaltseva.elena

ICQ: 246124177

Принимаю оплату на:

эл. деньги: Qiwi, Яндекс-Деньги, Web Money