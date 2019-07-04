Копирайтинг, seo копирайтинг, тексты для сайта, контент для сайтов
Люблю творить. Пропуская ненужное сквозь пальцы, бережно отсеиваю слова-алмазы. В моих текстах они приобретают лучистую огранку, побуждая читать, наслаждаться, запоминать...
Я создаю калейдоскоп из миллионов искр.. и читателю совсем не обязательно знать, что каждый отблеск не случаен.
Напишу легкие, "летящие" тексты с юмором или без,
создам солидные творения на заданную тему,
продам текстами все, что возможно продать,
и составлю лучшее коммерческое предложение.
Действие аккаунта приостановлено!