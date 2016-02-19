Город: Калуга.
Занятость: Удаленная.
Желаемая должность: Переводчик английского языка
Образование: Приднестровский Государственный Университет, Тирасполь, Молдова, Неоконченное высшее, Филологический факультет, Перевод и переводоведение (англ. яз.).
Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института, Среднее специальное, Отделение подготовки переводчиков, Переводчик широкого профиля (англ. яз.)
Опыт работы:Перевод каталогов косметики, журналов, текстов любой тематики, беллетристики;Курсовые работы по английскому языку.
Владение иностранными языками
Английский: уровень Intermediate.
Дополнительно:
Письменный и устный переводы - английский-русский.
Беглый английский, родной язык - русский.
Хорошие навыки общения и разговорной речи.
Высокая точность письменного и устного переводов английский-русский.
Соблюдение конфиденциальности переписки и каких-либо данных.
Строгое соблюдение сроков.
Быстрый набор текстов.