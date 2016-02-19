kleru

Валерия Кирилова kleru

 
39 летРоссия/Калуга
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод письменный и устный (англ. яз.), курсовые работы.

Город: Калуга.

Занятость: Удаленная.

Желаемая должность: Переводчик английского языка

Образование: Приднестровский Государственный Университет, Тирасполь, Молдова, Неоконченное высшее, Филологический факультет, Перевод и переводоведение (англ. яз.).

Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института, Среднее специальное, Отделение подготовки переводчиков, Переводчик широкого профиля (англ. яз.)

Опыт работы:Перевод каталогов косметики, журналов, текстов любой тематики, беллетристики;Курсовые работы по английскому языку.

Владение иностранными языками

Английский: уровень Intermediate.

Дополнительно:

Письменный и устный переводы - английский-русский.

Беглый английский, родной язык - русский.

Хорошие навыки общения и разговорной речи.

Высокая точность письменного и устного переводов английский-русский.

Соблюдение конфиденциальности переписки и каких-либо данных.

Строгое соблюдение сроков.

Быстрый набор текстов.