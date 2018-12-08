kleyalena

Алена kleyalena

 
25 летРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ретушер со стажем

Здравствуйте!

Меня зовут Алена, мне 20 лет, живу я в России, город - Тамбов.

Я человек, рожденный в семье фотографов, именно поэтому, когда мои ровесники учились писать крючки и палочки в прописях , я училась работать с диафрагмой в старом дедушкином фотоаппарате. Тема фотографии стала обыденностью для меня, в 10 лет я уже была знакома с работами крутых западных фотографов, а вместо журналов о куклах Барби, которыми грезили все мои подружки, мне вручили Vogue, чтобы показать как делаются рекламные съемки.

С годами фотография набирала свои обороты. Стало очень модно делать красивые фотки, ради новой аватарки в "вк". Именно тогда я и начала свой индивидуальный путь: с цифровиком от Fujifilm, челкой набок и огромными очками - захватила сердца всего города, своими, пусть еще неумелыми, но живыми работами. 

А что насчет "сейчас"?

За последние 7 лет я пережила очень много, все свое отрочество я сфокусировала на одном деле - фотографии, что сейчас стало для меня настоящим делом души. 

Я бралась за все подряд:

  • рекламная съемка (ТЦ-ы моего города имеют прямое сотрудничество со мной)
  • свадебная съемка ( Больше 60 пар! Кажется невозможным для девочки-подростка)
  • детская съемка ( Трудно поверить, но по основному образованию я - педагог)
  • корпоративы, дивишники, дружеские встречи и тд (Обожаю тему коллективных съемок)
  • полное освоение фотошопа и лайтрума ( О чем будет ниже)
Я могу и дальше продолжить писать о своих проектах, но боюсь, вы не станете читать 

На сегодняшний день я полностью отдаю себя обработке фотографий. Работаю таким "мини фрилансером" для своего города, за обработку берусь с удовольствием, делаю все в кратчайшие сроки и не завышаю цены (смысла не вижу). 

О том, что умею:

  • Цветокоррекция фотографий
  • Ретушь портрета ( частотное разложение, Dodge and Burn, текстура кожи - прорабатываю все)
  • Коллажирование
  • Дизайн календарей, открыток, рамок и тд.
Да, на этом сайте я новичок, посоветовали мне его недавно, но я все же хочу попытать удачу и быть полезной людям.

Подробнее вы можете ознакомиться с моими работами в профиле instagram

INSTAGRAM @KLEYMENOVAPHOTO

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