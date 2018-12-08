Ретушер со стажем

Здравствуйте!

Меня зовут Алена, мне 20 лет, живу я в России, город - Тамбов.

Я человек, рожденный в семье фотографов, именно поэтому, когда мои ровесники учились писать крючки и палочки в прописях , я училась работать с диафрагмой в старом дедушкином фотоаппарате. Тема фотографии стала обыденностью для меня, в 10 лет я уже была знакома с работами крутых западных фотографов, а вместо журналов о куклах Барби, которыми грезили все мои подружки, мне вручили Vogue, чтобы показать как делаются рекламные съемки.

С годами фотография набирала свои обороты. Стало очень модно делать красивые фотки, ради новой аватарки в "вк". Именно тогда я и начала свой индивидуальный путь: с цифровиком от Fujifilm, челкой набок и огромными очками - захватила сердца всего города, своими, пусть еще неумелыми, но живыми работами.

А что насчет "сейчас"?

За последние 7 лет я пережила очень много, все свое отрочество я сфокусировала на одном деле - фотографии, что сейчас стало для меня настоящим делом души.

Я бралась за все подряд:

рекламная съемка (ТЦ-ы моего города имеют прямое сотрудничество со мной)

свадебная съемка ( Больше 60 пар! Кажется невозможным для девочки-подростка)

детская съемка ( Трудно поверить, но по основному образованию я - педагог)

корпоративы, дивишники, дружеские встречи и тд (Обожаю тему коллективных съемок)

полное освоение фотошопа и лайтрума ( О чем будет ниже)

Я могу и дальше продолжить писать о своих проектах, но боюсь, вы не станете читать

На сегодняшний день я полностью отдаю себя обработке фотографий. Работаю таким "мини фрилансером" для своего города, за обработку берусь с удовольствием, делаю все в кратчайшие сроки и не завышаю цены (смысла не вижу).

О том, что умею:

Цветокоррекция фотографий

Ретушь портрета ( частотное разложение, Dodge and Burn, текстура кожи - прорабатываю все)

Коллажирование

Дизайн календарей, открыток, рамок и тд.

Да, на этом сайте я новичок, посоветовали мне его недавно, но я все же хочу попытать удачу и быть полезной людям.

Подробнее вы можете ознакомиться с моими работами в профиле instagram

INSTAGRAM @KLEYMENOVAPHOTO