Нужно авторизоватся на сайт Vip-file.com, и зайти как авторизованный пользователь на страницу http://vip-file.com/ftp/acc_file.php . Результатом работы скрипта должна быть данная страница, отображенная в браузере. ВАЖНО: скрипт должен работать под сборкой XAMPP Linux 1.7.1
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Нужен скрипт авторизации на PHP через функцию curl . Результатом работы скрипта должна быть страница в браузере с видом от авторизованного пользователя + страница должна быть записана в текстовую переменную. Авторизоватся нужно на сайт Portel.ru ...Завершен15 лет назад
- $70
Нужно создать парсер, который будет копировать информацию с других сайтов и вставлять вот в эту форму (нужно на сайт зайти под логином и паролем cccccc , чтобы иметь возможность с ней работать). http://portel.ru/publ/46-0-0-0-1 Парсер должен сам ...Закрыт15 лет назад
- $10
Необходимо создать флэш шапку для сайта, размерами 1280 х 230. В данный момент на сайте белый фон вместо шапки. Шапка должна иметь оттенок серебристого или приближенного к белому цвета, на ней должна быть надпись *лучший портал ...Завершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Сделал все отлично, обьяснил что и куда, быстро решили возникшие в ходе дела небольшие проблемы. Делает на совесть, рекомендую!
$70
10 баллов
15 лет назад
По-украински: Відмінний замовник, розраховується чітко! Дуже приємний у спілкуванні людина. Всім рекомендую працювати з ним. По-русски: Отличный заказчик, рассчитывается четко ! Очень приятный в общении человек. Всем рекомендую работать с ним. По-английски: Excellent customer is clear! Very pleasant people to communicate. All I recommend working with him. :)))))))))))0
Ответный отзыв
Обычный кидала. Будет пудрить мозги и кормить завтраками, связыватся с ним не советую.
$60
10 баллов
15 лет назад
На редкость адекватный заказчик. Что встречается не часто. Профессиональный подход к делу.
Ответный отзыв
Юрий не только сделал то что я хотел, но и предложил свои варианты оформления, которые мне очень понравились. В общем, доволен.