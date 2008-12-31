Нужно создать парсер, который будет копировать информацию с других сайтов и вставлять вот в эту форму (нужно на сайт зайти под логином и паролем cccccc , чтобы иметь возможность с ней работать). http://portel.ru/publ/46-0-0-0-1 Парсер должен сам ...