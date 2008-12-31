klezin

Арсений Шатров klezin

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Авторизация на Vip-file.com с помощью PHP - Curl

    $5

    Нужно авторизоватся на сайт Vip-file.com, и зайти как авторизованный пользователь на страницу http://vip-file.com/ftp/acc_file.php . Результатом работы скрипта должна быть данная страница, отображенная в браузере. ВАЖНО: скрипт должен работать под сборкой XAMPP Linux 1.7.1

    PHPLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Авторизация на сайт с помощью PHP

    $5

    Нужен скрипт авторизации на PHP через функцию curl . Результатом работы скрипта должна быть страница в браузере с видом от авторизованного пользователя + страница должна быть записана в текстовую переменную. Авторизоватся нужно на сайт Portel.ru ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсер

    $70

    Нужно создать парсер, который будет копировать информацию с других сайтов и вставлять вот в эту форму (нужно на сайт зайти под логином и паролем cccccc , чтобы иметь возможность с ней работать). http://portel.ru/publ/46-0-0-0-1 Парсер должен сам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флeш-шапки для сайта

    $10

    Необходимо создать флэш шапку для сайта, размерами 1280 х 230. В данный момент на сайте белый фон вместо шапки. Шапка должна иметь оттенок серебристого или приближенного к белому цвета, на ней должна быть надпись *лучший портал ...

    Шапка для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fredoss
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Авторизация на сайт с помощью PHP
OK
Сделал все отлично, обьяснил что и куда, быстро решили возникшие в ходе дела небольшие проблемы. Делает на совесть, рекомендую!
Ответный отзыв
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Парсер
По-украински: Відмінний замовник, розраховується чітко! Дуже приємний у спілкуванні людина. Всім рекомендую працювати з ним. По-русски: Отличный заказчик, рассчитывается четко ! Очень приятный в общении человек. Всем рекомендую работать с ним. По-английски: Excellent customer is clear! Very pleasant people to communicate. All I recommend working with him. :)))))))))))0
Обычный кидала. Будет пудрить мозги и кормить завтраками, связыватся с ним не советую.
Ответный отзыв
u-web
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Создание флeш-шапки для сайта
На редкость адекватный заказчик. Что встречается не часто. Профессиональный подход к делу.
Юрий не только сделал то что я хотел, но и предложил свои варианты оформления, которые мне очень понравились. В общем, доволен.
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