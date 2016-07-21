http://www.klientomaniya.in.ua/

Компания [клиентомания] - это агентство по разработке комплексного интернет-маркетинга для Вашего бизнеса. Мы создаем уникальные продающие интернет-проекты - Landing Page, собираем и приводим на Вашу страницу трафик конкретно под Ваш бизнес: привлечем аудиторию и представим Ваш бизнес посетителям сайта в таком виде, что они не смогут отказаться.

Наша цель — не просто разработать для Вас сайт с соответствующим функционалом или обеспечить ему место в топе поисковых систем. Мы ставим цель повышения прибыли от Вашего бизнеса средствами интернет-маркетинга.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.klientomaniya.in.ua

Ключевые компетенции:

- контекстная и медийная реклама Google AdWords и Яндекс.Директ, благодаря нашей качественной настройке, Вы получите ответы на вопросы:

* стоимость привлечения 1 обращения в компанию?

* стоимость привлечения 1 клиента?

- аналитика эффективности, благодаря профессиональным программам;

- seo оптимизация;

- разработка Landing Page - продающая страница, которая повышает конверсию звонков и заявок, что приходят через этот сайт, в 5-8 раз больше;

- продвижение в социальных сетях;

- разработка web-сайтов.