klientovpotok

Толеубек Бурмаганов klientovpotok

 
46 летКазахстан/Кокшетау
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Честно и До результата: Реклама и Маркетинг (SMM в соц.сетях)

С удовольствием возьмусь за интересный проект!

Качественная настройка таргетированной рекламы: 

- Vkontakte, 

- Facebook, 

- MyTarget (бывш. Target@mail – Одноклассники, Мой Мир)

Схема работы: 

1. Обсуждение стратегии 

2. Предоплата 

3. Процесс разработки проекта 

4. Запуск проекта, анализ и оптимизация 

5. Составление акта полученных результатов

P.S. Пишите на Скайп. Так будет быстрее.