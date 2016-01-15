klientovpotok

Толеубек Бурмаганов klientovpotokklientovpotok
46 летКазахстан/Кокшетау
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Честно и До результата: Реклама и Маркетинг (SMM в соц.сетях)
С удовольствием возьмусь за интересный проект!
Качественная настройка таргетированной рекламы:
- Vkontakte,
- Facebook,
- MyTarget (бывш. Target@mail – Одноклассники, Мой Мир)
Схема работы:
1. Обсуждение стратегии
2. Предоплата
3. Процесс разработки проекта
4. Запуск проекта, анализ и оптимизация
5. Составление акта полученных результатов
P.S. Пишите на Скайп. Так будет быстрее.