klientovpotok

Честно и До результата: Реклама и Маркетинг (SMM в соц.сетях)

С удовольствием возьмусь за интересный проект!

Качественная настройка таргетированной рекламы:

- Vkontakte,

- Facebook,

- MyTarget (бывш. Target@mail – Одноклассники, Мой Мир)

Схема работы:

1. Обсуждение стратегии

2. Предоплата

3. Процесс разработки проекта

4. Запуск проекта, анализ и оптимизация

5. Составление акта полученных результатов

P.S. Пишите на Скайп. Так будет быстрее.