Разработчик с десятилетним стажем

Принимаю непосредственное участие вразработке системы мониторинга и управления (Web) наружного освещения, а так же электро и теплоучёта. Проекты реализованы с помощью

следующих технологий и инструментов:

1)Backend: Java-server, NodeJs, вспомогательные процессы на Go, Mysql

2)Frontend: JavaScript, jQuery, Backbone.

Взаимодействие Java-сервера и NodeJs происходит через протоколы TCP и UDP. Для

информирования пользователя в режиме реального времени используются WebSockets.