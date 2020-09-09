Разработчик с десятилетним стажем
Принимаю непосредственное участие вразработке системы мониторинга и управления (Web) наружного освещения, а так же электро и теплоучёта. Проекты реализованы с помощью
следующих технологий и инструментов:
1)Backend: Java-server, NodeJs, вспомогательные процессы на Go, Mysql
2)Frontend: JavaScript, jQuery, Backbone.
Взаимодействие Java-сервера и NodeJs происходит через протоколы TCP и UDP. Для
информирования пользователя в режиме реального времени используются WebSockets.
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