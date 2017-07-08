klimenkomud

Full Stack Web Dev

На данный момент работаю в веб-студии на позиции Full Stack Developer.

За плечами - полтора года в программировании, пол года - WEB Developer(HTML/CSS+WordPress+SEO).

Хорошо освоены технологии:

- Front-end ( HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript/jQuery) - красивые и адаптивные лендинги

- Back-end ( PHP, MySQL,AJAX,API) - функциональные сайты

- CMS ( WordPress, Joomla, Opencart) - удобная система управления контентом

Также, знаком с некоторыми интересными технологиями, используемые в незаурядных проектах:

- Firebase( Chat,Push Notifications, Firebase Hosting/DB/Storage) - используется для real-time приложений для любой платформы(WEB/Android/IOS)

- ParsePlatform( Parse Server with MongoDB, Push Notifications, Chat) - используется для тех же целей, но в отличии от Firebase - бесплатен

- Socket.io/Ratchet ( WebSocket) - библиотеки для real-time приложений, легко интегрировать в существующий проект.