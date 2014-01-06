klimentina27

Наталия Климец klimentina27

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Здравствуйте! Меня зовут Наталия Климец.

Мне 27 лет, у меня два высших образования (экономическое и инженерное).

Есть опыт работы контент-менеджером, ведение форумов, сама создаю сайты и интернет-магазины, занимаюсь их администрированием. Талант "бить словом", копирайтинг, рерайтинг.

Есть желание работать и учиться новому.

Порядочность и усидчивость гарантирую.

Я постоянно на связи: [email protected]

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $3
от 1 дня
#1223
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#2298
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7584