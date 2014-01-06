Здравствуйте! Меня зовут Наталия Климец.
Мне 27 лет, у меня два высших образования (экономическое и инженерное).
Есть опыт работы контент-менеджером, ведение форумов, сама создаю сайты и интернет-магазины, занимаюсь их администрированием. Талант "бить словом", копирайтинг, рерайтинг.
Есть желание работать и учиться новому.
Порядочность и усидчивость гарантирую.
Я постоянно на связи: [email protected]
Портфолио
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- Как спрятать газовую трубу на кухне1224 просмотра
- Совмещенный санузел870 просмотров
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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