Здравствуйте! Меня зовут Наталия Климец.

Мне 27 лет, у меня два высших образования (экономическое и инженерное).

Есть опыт работы контент-менеджером, ведение форумов, сама создаю сайты и интернет-магазины, занимаюсь их администрированием. Талант "бить словом", копирайтинг, рерайтинг.

Есть желание работать и учиться новому.

Порядочность и усидчивость гарантирую.

Я постоянно на связи: [email protected]