klimevtushenko

Клим klimevtushenko

 
32 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Могу сделать монтаж видео даже с плохо отснятого материала видео-фото

Работаю в Figma, Invision, Tilda, Wix

Могу сделать дизайн,  который будет подходить впервую очередь под ваши задачи.

Пишите, буду рад вам помочь с дизайном сайтов, прошу обращаться)))

Мои работы дизайн сайтов в Tilda:

http://wellspeak.io.ua.tilda.ws/japanese/com/new

http://wellspeak.io.ua.tilda.ws/english

Также работаю в Final Cut, Photoshop,  Adore premiere, Imovie, After effects

Увлекаюсь монтажом видео еще с детства.

Очень нравится делать динамичное, 

позитивное и увлекательное ролики/клипы 5-10 мин, 

но могу смонтировать и нейтральный материал.

Буду рад вам помочь с монтажем видео

Мои работы видео:

https://drive.google.com/file/d/11ulusyXrGBeUEfXcQRV_3shLdWSSREB5/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=HrVOE4bg7yM

Дизайн сайтаFigmaTildaWixPhotoshopAfter Effects