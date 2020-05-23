klimevtushenko

Могу сделать монтаж видео даже с плохо отснятого материала видео-фото
Работаю в Figma, Invision, Tilda, Wix
Могу сделать дизайн, который будет подходить впервую очередь под ваши задачи.
Пишите, буду рад вам помочь с дизайном сайтов, прошу обращаться)))
Мои работы дизайн сайтов в Tilda:
http://wellspeak.io.ua.tilda.ws/japanese/com/new
http://wellspeak.io.ua.tilda.ws/english
Также работаю в Final Cut, Photoshop, Adore premiere, Imovie, After effects
Увлекаюсь монтажом видео еще с детства.
Очень нравится делать динамичное,
позитивное и увлекательное ролики/клипы 5-10 мин,
но могу смонтировать и нейтральный материал.
Буду рад вам помочь с монтажем видео
Мои работы видео:
https://drive.google.com/file/d/11ulusyXrGBeUEfXcQRV_3shLdWSSREB5/view?usp=sharing