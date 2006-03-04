klimigor

Klim Igor klimigor

 
49 летГермания/Мюнхен
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Миграция MS Office Documents в OpenOffice 2.0

    Мы ишем партнёра для данного проекта. Обьёмы пачек для миграции: са. 100-300 документов (Word, Excel, Powerpoint), количество пачек: до 40 штук. Рещаюший фактор: опыт в такого рода проектах, знания VBA, OO-Basic, JavaScript, BeanShell. Важны также ...

    Javascript
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сканирование из MS Access

    Необходимо написать Function на MS Accеss, которая сканирует находяшиеся картинки на сканнере, не вызывая Scannerdialog, и сохраняет их. Функция может называться АUTOSCAN ('Filename', 'Path', DPI). Укажите пожалуйста сколько Вы хотите за етот задачу и длительность ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен Ассеss программист для удалённой работы.

    У нас часто появляются заказы для работы с MS Access and MS SQL Server . Очень большой плюс знание немецкого языка. В ином случае хотя бы знания английского нужны. Укажите пожалуйста также Ваши требования к ...

    Прикладное ПО52 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание программы для скачивания фильмов через кабельное телевидение.

    $10000

    Мы ишем 10-15 программистов для создания программы для скачивания фильмов через кабельное телевидение. Длительность проекта около 1 года. Минимальный опыт на Java: 5 лет. Место проведения проекта зависит от большинства программистов, которых мы найдём. В ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад