Мы ишем партнёра для данного проекта. Обьёмы пачек для миграции: са. 100-300 документов (Word, Excel, Powerpoint), количество пачек: до 40 штук. Рещаюший фактор: опыт в такого рода проектах, знания VBA, OO-Basic, JavaScript, BeanShell. Важны также ...
- Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима функция в Visual Basic for Application of MS Access, которая произведёт копирование базы данной Х в новую базу данных У на MS SQL Server. При вопросах обращайтесь по ICQ или e-mail.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо написать Function на MS Accеss, которая сканирует находяшиеся картинки на сканнере, не вызывая Scannerdialog, и сохраняет их. Функция может называться АUTOSCAN ('Filename', 'Path', DPI). Укажите пожалуйста сколько Вы хотите за етот задачу и длительность ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
У нас часто появляются заказы для работы с MS Access and MS SQL Server . Очень большой плюс знание немецкого языка. В ином случае хотя бы знания английского нужны. Укажите пожалуйста также Ваши требования к ...Прикладное ПО52 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $10000
Мы ишем 10-15 программистов для создания программы для скачивания фильмов через кабельное телевидение. Длительность проекта около 1 года. Минимальный опыт на Java: 5 лет. Место проведения проекта зависит от большинства программистов, которых мы найдём. В ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад