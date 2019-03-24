kliminaworkzilla

Лидия Климина kliminaworkzilla

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется оформить презентацию в pdf-формате.

    [list=1][*]Файл pdf формата [*]Текст в файле взять от сюда [url=https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit]https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit[/url]. Разбить его на блоки по смыслу. [*]Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении. [*]Оформление в стилистике сайта [url=https://margaritamurakhovskaya.com/]https://margaritamurakhovskaya.com/[/url]. [/list]То есть в шоколадно-бежевых тонах, ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем Seo-специалиста для произведения внутренней оптимизации сайта

    Сайт [url=https://margaritamurakhovskaya.com/]https://margaritamurakhovskaya.com[/url]:  подключена метрика, аналитика, веб-мастер и Search console. Примерная география клиентов 50% - Россия, 30% - Украина, 20% - другие европейские страны (Германия, Австрия, Италия и прочие).  Домен давно зарегистрирован и по запросу Маргарита Мураховская выводится в топ-10 Нужно ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать воронку лидогенерации для психолога

    Создать воронку лидогенерации для психолога - гештальтиста с 25 - летним опытом работы. Требуется создать стратегию цепочки полезного контента, которая позволила бы однозначно убедить в том, что автор - эксперт и продать участие в ближайшем мероприятии. Разработка ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать превью для видео на YouTube

    Технические характеристики шаблона:  - формат PSD  - размер картинки 1280 x 720  Идейные рекомендации:  - шаблон должен быть универсальным для всего канала  - схема превью: картинка или фото Марго + название видео  - цветовая схема - желательно придерживаться цветовой гаммы, заложенной ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад