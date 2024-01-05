klimkinakarina79

Карина klimkinakarina79

 
23 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш надёжный фрилансер

Доброго времени суток! Меня зовут Карина . Хорошо владею русским,украинским, английским языками(в2). Набираю,редактирую,перевожу текстовые файлы,соблюдаю дедлайн и Т3.

Являюсь активным пользователем социальных сетей ,пишу отзывы, комментарии, рецензии,посты на заказ.

Работаю с душой,четко и быстро .

Буду рада сотрудничеству!

Портфолио

Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#468
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#643
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1594
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3423