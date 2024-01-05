Ваш надёжный фрилансер

Доброго времени суток! Меня зовут Карина . Хорошо владею русским,украинским, английским языками(в2). Набираю,редактирую,перевожу текстовые файлы,соблюдаю дедлайн и Т3.

Являюсь активным пользователем социальных сетей ,пишу отзывы, комментарии, рецензии,посты на заказ.

Работаю с душой,четко и быстро .

Буду рада сотрудничеству!