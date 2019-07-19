Дизайн, иллюстрация, web
Опыт:
Издательско-торгового дома «Этногенез»:
Разработка обложек книг (иллюстрации)
Сейчас:
Издательство газета " Мой Городок":
Арт-директор
Владею:
Платформа РС. Пакет графических программ: Adobe PS, Illustrator,Flash.
Рисунок от руки (графический планшет, бумага, карандаш). Фотосъёмка.
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Портфолио
- Лого VOINA.RU163 просмотра
- Предмет Носорог158 просмотров
- Предмет Бабочка147 просмотров
- Предмет Рыба-Меч165 просмотров
- Арт обложки к книге153 просмотра
- Персонаж игры "voina.ru"149 просмотров
- Персонаж игры "voina.ru"157 просмотров
- Персонаж игры "voina.ru"169 просмотров
- Предмет Акула224 просмотра
- Обложка к рассказу "Жанна"232 просмотра
- Обложка к рассказу "Вещица"237 просмотров
- Обложка к рассказу "Оборотень"171 просмотр