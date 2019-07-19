klimov54tat

Дмитрий Климов klimov54tat

 
44 годаРоссия/Татарск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн, иллюстрация, web

Опыт:

Издательско-торгового дома «Этногенез»:

Разработка обложек книг (иллюстрации)

Сейчас:

Издательство газета " Мой Городок":

Арт-директор

Владею:

Платформа РС. Пакет графических программ: Adobe PS, Illustrator,Flash.

Рисунок от руки (графический планшет, бумага, карандаш). Фотосъёмка.

FlashIllustrator
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