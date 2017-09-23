klimycevnik

Фотошоп фотографии ||| Монтаж видео ||| Создание обложек и т.д.

Телефон: 8915422984 (Если скайп не отвечает)

Цену понижаю в 2 раза (цена которую предлагаю другие фрилансеры), так как я ещё начинаю (учусь).

Работаю примерно пол года в таких программах как Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Magic Bullet Looks, Audacity, FormatFactory, Sony Vegas Pro, Cinema 4D (в нём я не силён, только 3D текст могу).

Опыт какой-то и есть, я просто работаю как "любитель".

Мои соц. сети: ||| ВК: https://vk.com/nklimychev

||| Google аккаунт (почта): [email protected]

||| Скайп: petrlox