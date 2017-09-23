klimycevnik

Фотошоп фотографии ||| Монтаж видео ||| Создание обложек и т.д.
Телефон: 8915422984 (Если скайп не отвечает)
Цену понижаю в 2 раза (цена которую предлагаю другие фрилансеры), так как я ещё начинаю (учусь).
Работаю примерно пол года в таких программах как Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Magic Bullet Looks, Audacity, FormatFactory, Sony Vegas Pro, Cinema 4D (в нём я не силён, только 3D текст могу).
Опыт какой-то и есть, я просто работаю как "любитель".
Мои соц. сети: ||| ВК: https://vk.com/nklimychev
||| Google аккаунт (почта): [email protected]
||| Скайп: petrlox
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