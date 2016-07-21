klinkova_moda

Наталия klinkova_moda

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта

    Доброго времени суток! Ищем веб-дизайнера для удаленной работы над сайтом/сайтами, можно без многолетнего опыта, но непременно идейного)) Будем рады периодическому сотрудничеству. Личная встреча приветствуется, но не обязательна.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн

    Требуется редизайн сайта. Обязательно общение в скайпе. Оплата по факту выполнения, возможно поэтапно. Все детали при личном общении.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется программист для создания сайта.

    Доброго времени суток! Нашей компании срочно требуется программист для того, чтобы "распараллелить" имеющийся (боевой) сайт (интернет-магазин). Сайт написан с использованием ZEND framework. Как вариант рассмотрим написание сайта с нуля.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправление ошибок и доработки функционала интернет-магазина (ZEND)

    Добрый день! Для исправления ошибок и ряда доработок требуется программист, имеющий опыт работы с библиотекой ZEND. К сожалению, новички с небольшим опытом в качестве исполнителей не подойдут, задачи достаточно непростые.   С удовольствием обсудим детали в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад