klinkova_moda

Добрый день! Для исправления ошибок и ряда доработок требуется программист, имеющий опыт работы с библиотекой ZEND. К сожалению, новички с небольшим опытом в качестве исполнителей не подойдут, задачи достаточно непростые. С удовольствием обсудим детали в ...