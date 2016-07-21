klinkova_moda

Доброго времени суток! Ищем веб-дизайнера для удаленной работы над сайтом/сайтами, можно без многолетнего опыта, но непременно идейного)) Будем рады периодическому сотрудничеству. Личная встреча приветствуется, но не обязательна.
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- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написание макроса для программы Corel. Все детали при личном общении.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется редизайн сайта. Обязательно общение в скайпе. Оплата по факту выполнения, возможно поэтапно. Все детали при личном общении.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Нашей компании срочно требуется программист для того, чтобы "распараллелить" имеющийся (боевой) сайт (интернет-магазин). Сайт написан с использованием ZEND framework. Как вариант рассмотрим написание сайта с нуля.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Для исправления ошибок и ряда доработок требуется программист, имеющий опыт работы с библиотекой ZEND. К сожалению, новички с небольшим опытом в качестве исполнителей не подойдут, задачи достаточно непростые. С удовольствием обсудим детали в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад