Сертифицированный графический дизайнер в Illustrator и Photoshop

Привет!

Я развиваюсь в графическом дизайне уже давно, и имею большой опыт в этой сфере.

Я люблю создавать минималистичные логотипы, и всегда учитываю при этом область деятельности компании, а так же психологическое восприятие цветов, используемых в проектах.

Если тебе нужен:

• Качественный и стильный логотип

• Дизайн рекламного флаера или визитки

• Отрисовка какого-либо объекта в векторе -

- то я смогу отлично справиться с этим!

Я смогу быстро и качественно выполнить ваш заказ, поскольку я всегда с вдохновением подхожу к делу, внимательно читаю ТЗ, и учитываю все предпочтения заказчика.

Примеры моих работ можно найти в портфолио.

Буду рад сотрудничать с вами)