Сертифицированный графический дизайнер в Illustrator и Photoshop
Привет!
Я развиваюсь в графическом дизайне уже давно, и имею большой опыт в этой сфере.
Я люблю создавать минималистичные логотипы, и всегда учитываю при этом область деятельности компании, а так же психологическое восприятие цветов, используемых в проектах.
Если тебе нужен:
• Качественный и стильный логотип
• Дизайн рекламного флаера или визитки
• Отрисовка какого-либо объекта в векторе -
- то я смогу отлично справиться с этим!
Я смогу быстро и качественно выполнить ваш заказ, поскольку я всегда с вдохновением подхожу к делу, внимательно читаю ТЗ, и учитываю все предпочтения заказчика.
Примеры моих работ можно найти в портфолио.
Буду рад сотрудничать с вами)
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