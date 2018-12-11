klochkova1415

Сметы

Составлю сметы на любые виды работ в установленные сроки по адекватным ценам. Подсчет объемов работ по проекту и дефектной ведомости, подготовка сопутствующей документации (КС-2, КС-3). Высшее образование инженер ПГС, курсы повышения квалификации, курсы сметчика. Профессиональный опыт - более 10 лет. Работа в программном комплексе Гранд-смета и РИК. Стоимость - в зависимости от объема работы, сроки - от нескольких часов.