системный администратор (unix/linux)

Знание внутреннего устройства и принципов работы *nix-систем (серверных) - от сборки ядра до установки и настройки практически любого ПО)

Достаточное владение русским (и техническим в том числе) языком для составления документации, инструкций, профессионального общения.

Способность искать и находить решение проблем возникающих в процессе выполнения поставленных задач, способность и желание к самообучению и развитию.

Ссылка на подробное резюме.

Желание развиваться и повышать профессиональные навыки в cфере информационных технологий (администрирование *nix-серверов, сетей)

Требования к работодателю: стабильная и своевременная оплата, интересные и достаточно сложные задачи, позволяющие развиваться.