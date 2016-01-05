klokov

Александр klokov

 
36 летКазахстан/Астана
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
системный администратор (unix/linux)

Знание внутреннего устройства и принципов работы *nix-систем (серверных) - от сборки ядра до установки и настройки практически любого ПО)

Достаточное владение русским (и техническим в том числе) языком для составления документации, инструкций, профессионального общения.

Способность искать и находить решение проблем возникающих в процессе выполнения поставленных задач, способность и желание к самообучению и развитию.

Ссылка на подробное резюме.

Желание развиваться и повышать профессиональные навыки в cфере информационных технологий (администрирование *nix-серверов, сетей)

Требования к работодателю: стабильная и своевременная оплата, интересные и достаточно сложные задачи, позволяющие развиваться.

LinuxUnix
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Отзывы заказчиков
kjop
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настройка smtp
Выполнил работу качественно, быстро выявил проблему и решил ее. Адекватный и исполнительный. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Плодотворно посотрудничали. Заказчик полностью вникает в задачу, ставит чёткое ТЗ, прислушивается к советам и рекомендациям в рамках задачи. Всегда рад таким заказам!
Ответный отзыв
Системное администрирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#69