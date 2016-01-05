системный администратор (unix/linux)
Знание внутреннего устройства и принципов работы *nix-систем (серверных) - от сборки ядра до установки и настройки практически любого ПО)
Достаточное владение русским (и техническим в том числе) языком для составления документации, инструкций, профессионального общения.
Способность искать и находить решение проблем возникающих в процессе выполнения поставленных задач, способность и желание к самообучению и развитию.
Ссылка на подробное резюме.
Желание развиваться и повышать профессиональные навыки в cфере информационных технологий (администрирование *nix-серверов, сетей)
Требования к работодателю: стабильная и своевременная оплата, интересные и достаточно сложные задачи, позволяющие развиваться.
Портфолио
- Техническая оптимизация сайтов Google Pagespeed303 просмотра
- Развертывание сервера IP-телефонии381 просмотр
- Шлюз для корпоративной ceти (FreeBSD - pfsense)347 просмотров
- Проектирование и реализация кластера postgresql558 просмотров
- Проектирование и реализация распределенной СЭД.327 просмотров
- Выявление причины нагрузки на сеть (вирус)213 просмотров
- Перенос сайта с FreeBSD 7.2 x86 на Ubuntu Linux241 просмотр
- Установка, настройка и внедрение почтового сервера147 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнил работу качественно, быстро выявил проблему и решил ее. Адекватный и исполнительный. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Плодотворно посотрудничали. Заказчик полностью вникает в задачу, ставит чёткое ТЗ, прислушивается к советам и рекомендациям в рамках задачи. Всегда рад таким заказам!
Системное администрирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#69