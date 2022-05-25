Удобные сайты и магазины, с приятным дизайном
Удобные сайты и магазины, с приятным дизайном
Обо мне:
Рад приветсвовать уважаемый заказчик!
Меня зовут Михаил, и я живу в прекрасном городе Хабаровске. За моими плечами два года работы веб-дизайном, а также я прокачиваюсь в сфере программирование, и создание 3D моделек. Берусь только за интересные и серьёзные задание и довожу всё логического конца. В приоритете создание адаптивных интернет-магазинов и сайтов компаний. Всё делаю сам.
Контактные данные
Принимаю заказы с пн-пт 15:00-19:00 ( по мск: с 8:00-14:00) . Суббота график как в будни, в воскресенье 15:00- 21:00 ( по мск 8:00- 14:00)
WatsApp > +7965 675 01 85. (Только режим чат)
Почта > [email protected]
Вконтакте > моя страница
Действие аккаунта приостановлено!