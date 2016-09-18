Верстальщик

Являюсь студентом 3-го курса института кибернетики, московского технологического университета. Учусь на специальность "управление в технических системах".

В свободное время изучаю новые технологии и front-end.

Занимаюсь версткой два года.

Верстаю как под ключ, так и частичные проекты.

Верстка кросс-браузерная, адаптивная/резиновая/отзывчивая (все отлично отображается на всех устройствах), семантически грамотная, оптимизированная.

В GooglePageSpeed вывожу на максимальный балл, сайты загружаются быстрее, чем 80-90% сайтов во всем интернете (при этом качество контента и функциональность сайта не страдает).

Ошибок через валидаторы не найдете.