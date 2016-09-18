klpff

Кирилл klpff

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстальщик

Являюсь студентом 3-го курса института кибернетики, московского технологического университета. Учусь на специальность "управление в технических системах". 

В свободное время изучаю новые технологии и front-end.

Занимаюсь версткой два года. 

Верстаю как под ключ, так и частичные проекты. 

Верстка кросс-браузерная, адаптивная/резиновая/отзывчивая (все отлично отображается на всех устройствах), семантически грамотная, оптимизированная. 

В GooglePageSpeed вывожу на максимальный балл, сайты загружаются быстрее, чем 80-90% сайтов во всем интернете (при этом качество контента и функциональность сайта не страдает). 

Ошибок через валидаторы не найдете. 