Умения

- обслуживание парка компьютеров (Windows XP/7, Mac OS X) и серверов (Windows Server 2003, Freebsd, CentOS, Debian, etc);

- настройка и обсулживание хостинг-серверов:

CentOS+Apache+Mysql+PHP+ISPManager,Postfix+Dovecote+Roundcube;

- администрирование активного и пассивного сетевого оборудования Cisco, беспроводной сети, IP-Телефонии;

- настройка и администрирование программ 1С v7/v8, LIGA, Client-Bank, M.E.Doc, Best-Zvit, etc;

- установка и конфигурирование операционных систем и прикладного ПО;

- своевременное обновление программного обеспечения;

- обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов;

- резервное копирование и восстановление данных;

- обслуживание и устранение неисправностей ЛВС предприятия, проведение работ по модернизации и расширению сети;

- закупка, сборка, настройка компьютерной техники и периферийных устройств;

- техническая поддержка и консультация пользователей и др.

- настройка и обслуживание маршрутизаторов "Mikrotik", синхронизация их с биллинговой системой;

- настройка и обслуживание биллинговой системы "Nodeny" [UNIX];

- настройка и обслуживание веб сервера компании Freebsd+Apache+PHP+Mysql+PHPMyadmin

- настройка и обслуживание файлового севера сервера компании Ubuntu+Proftpd+Samba;

- настройка и обслуживание активного сетевого оборудования Foxgate, TP-Link, D-Link, Edge-core;

- настройка и обслуживание беспроводного оборудования Ubiquiti Networks : Nanostation M5, NanoBridge M2, Bullet 2M, Rocket M2, UniFi ;

- мониторинг серверов и активного оборудования (The Dude);

- резервное копирование и восстановление данных на серверах;

- диагностирование/устранение неисправностей в работе сети;

- ведение технической документации;

- консультационная поддержка пользователей (helpdesk);

- закупка оборудованияОбслуживания офисного оборудования, решение технических неполадок

- обслуживания офисного оборудования, решение технических неполадок.