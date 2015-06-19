- обслуживание парка компьютеров (Windows XP/7, Mac OS X) и серверов (Windows Server 2003, Freebsd, CentOS, Debian, etc);
- настройка и обсулживание хостинг-серверов:
CentOS+Apache+Mysql+PHP+ISPManager,Postfix+Dovecote+Roundcube;
- администрирование активного и пассивного сетевого оборудования Cisco, беспроводной сети, IP-Телефонии;
- настройка и администрирование программ 1С v7/v8, LIGA, Client-Bank, M.E.Doc, Best-Zvit, etc;
- установка и конфигурирование операционных систем и прикладного ПО;
- своевременное обновление программного обеспечения;
- обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов;
- резервное копирование и восстановление данных;
- обслуживание и устранение неисправностей ЛВС предприятия, проведение работ по модернизации и расширению сети;
- закупка, сборка, настройка компьютерной техники и периферийных устройств;
- техническая поддержка и консультация пользователей и др.
- настройка и обслуживание маршрутизаторов "Mikrotik", синхронизация их с биллинговой системой;
- настройка и обслуживание биллинговой системы "Nodeny" [UNIX];
- настройка и обслуживание веб сервера компании Freebsd+Apache+PHP+Mysql+PHPMyadmin
- настройка и обслуживание файлового севера сервера компании Ubuntu+Proftpd+Samba;
- настройка и обслуживание активного сетевого оборудования Foxgate, TP-Link, D-Link, Edge-core;
- настройка и обслуживание беспроводного оборудования Ubiquiti Networks : Nanostation M5, NanoBridge M2, Bullet 2M, Rocket M2, UniFi ;
- мониторинг серверов и активного оборудования (The Dude);
- резервное копирование и восстановление данных на серверах;
- диагностирование/устранение неисправностей в работе сети;
- ведение технической документации;
- консультационная поддержка пользователей (helpdesk);
- закупка оборудованияОбслуживания офисного оборудования, решение технических неполадок
- обслуживания офисного оборудования, решение технических неполадок.