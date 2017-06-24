Есть такой сайт - [url=http://smart4kids.com.ua/#]http://smart4kids.com.ua/[/url] как видите он сверстан. CMS нет. Только верстка. нужно натянуть его на WP. мне требуется менять цены, тексты. добавлять/убирать фото детей в слайдере (в конце который почти) добавлять видео отзывы в Отзывах заголовок на первом экране ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен хороший современный дизайн инет-магазина электроники: телефоны, ноуты, флешки и т.п. По структуре всё как у всех: -главная со слайдером -карточками товара разбитыми на категории: топ, новинка, скидка -несколько баннеров с горячими предложениями или типо того. -подвал. может чтото еще. - ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно! Человек, который делал мне дизайн лендинга слился оставив 1 блок незавершенными. Макет нужно завершить и подготовить к верстке к 12:00 по МСК. У кого есть время прямо сейчас, пожалуйста , откликнитесь. Макет который есть и ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
7 лет назад
Работать было продуктивно и приятно. Рекомендую Валерия, как заказчика.
Ответный отзыв
Отличный специалист, четкое понимание задачи, оперативная связь. Рекомендую к сотрудничеству!