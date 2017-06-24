kluchera

Валерий Ключера kluchera

 
40 летРоссия/Краснодар
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$5
выплачено фрилансерам
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  • Натянуть LP на WP

    Есть такой сайт - [url=http://smart4kids.com.ua/#]http://smart4kids.com.ua/[/url] как видите он сверстан. CMS нет. Только верстка. нужно натянуть его на WP. мне требуется менять цены, тексты. добавлять/убирать фото детей в слайдере (в конце который почти) добавлять видео отзывы в Отзывах заголовок  на первом экране ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин электроники. Дизайн

    Нужен хороший современный дизайн инет-магазина электроники: телефоны, ноуты, флешки и т.п. По структуре всё как у всех: -главная со слайдером  -карточками товара разбитыми на категории: топ, новинка, скидка -несколько баннеров с горячими предложениями или типо того. -подвал. может чтото еще. - ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Срочно доделать макет psd

    Срочно! Человек, который делал мне дизайн лендинга слился оставив 1 блок незавершенными. Макет нужно завершить и подготовить к верстке к 12:00 по МСК. У кого есть время прямо сейчас, пожалуйста , откликнитесь.  Макет который есть и ТЗ ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
andrey_s_pikul
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Срочно доделать макет psd
Работать было продуктивно и приятно. Рекомендую Валерия, как заказчика.
Отличный специалист, четкое понимание задачи, оперативная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
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