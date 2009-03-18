Лёгкий слог, продающий текст-целая история для вашего проекта

Каждый заказчик, работая над своим проектом мечтает обладать читабельным SEO-текстом, продающим PR-текстом, ярким контентом, "говорящим" слоганом, текстом "без воды", прочитав который, каждый почерпнёт для себя полезную информацию, поверит слову и "добавит страницу в закладки", чтобы вернуться снова...

SEO-текст как искусство...

Работа над SEO - это работа с поисковым роботом+с живым текстом, поэтому его создание - это особый процесс, требующий полёта фантазии с коммерческим уклоном.

Цепляющий PR-текст, как первый шаг к успешному бизнесу...

Любой продающий текст - это резюме вашего продукта, поэтому его значение так велико при "устройстве на работу":)

Контент - это ваше лицо. Чтобы сделать его привлекательным, пластика не обязательна...

Современный век подарил нам интернет и практически у каждой компании есть свой сайт. Но креативный дизайн, яркие анимации являются лишь дополнением грамотному интересному тексту, ибо контент - это и есть лицо вашей компании.

Хочу предложить вам:

• помощь в создании интересного, убедительного контента

• разработкy рекламных текстов

• создание "живых" текстов различной тематики

• разработкy названий, нейминг:

• сценарий аудио и видео роликов

"За плечами" Университет культуры и искусств: эрудирована, грамотна,ответственна