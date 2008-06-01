Журавльова Ірина Олегівна
e-mail: [email protected]
Дата народження: 03.11.1990 г.
Професійна діяльність:
Промоутер на акціях від «Писарчук», «Unitrade», «Beeline», відкриття магазину «АТБ» на Хім. Селищі, торгівельний представник ТМ «Diademine», «P&G», «Ariete» та ін; freelancer, менеджер по роботі з агітаторами Політичної Партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
Досвід роботи: 06.2008-02.2012-промоутер
2012 рік менеджер по роботі з агітаторами Політичної Партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
Освіта:
09.2008-05.2012
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Факультет: Економіка та підприємництво
Кафедра: Фінанси та кредит
Специальность: Банківські процеси та технології
Квалификация: Бакалавр
09.2012-05.2013
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Факультет: Економіка та підприємництво
Кафедра: Фінанси та кредит
Специальность: Банківська справа
Квалификация: Спеціаліст
Особисті якості:
Комунікабельна, товариська, чесна, активна, адекватна, вмію знаходити спільну мову з різними людьми, прагну до постійного самовдосконалення.
Додаткова інформація:
Неодружена, готовність до відряджень, наявність закордонного паспорта.