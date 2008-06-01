Журавльова Ірина Олегівна

e-mail: [email protected]

Дата народження: 03.11.1990 г.

Професійна діяльність:

Промоутер на акціях від «Писарчук», «Unitrade», «Beeline», відкриття магазину «АТБ» на Хім. Селищі, торгівельний представник ТМ «Diademine», «P&G», «Ariete» та ін; freelancer, менеджер по роботі з агітаторами Політичної Партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Досвід роботи: 06.2008-02.2012-промоутер

2012 рік менеджер по роботі з агітаторами Політичної Партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Освіта:

09.2008-05.2012

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Факультет: Економіка та підприємництво

Кафедра: Фінанси та кредит

Специальность: Банківські процеси та технології

Квалификация: Бакалавр

09.2012-05.2013

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Факультет: Економіка та підприємництво

Кафедра: Фінанси та кредит

Специальность: Банківська справа

Квалификация: Спеціаліст

Особисті якості:

Комунікабельна, товариська, чесна, активна, адекватна, вмію знаходити спільну мову з різними людьми, прагну до постійного самовдосконалення.

Додаткова інформація:

Неодружена, готовність до відряджень, наявність закордонного паспорта.