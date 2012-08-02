Делаю качественный копирайтинг и рерайтинг.

О способе заработка в сети Интернет путём написания уникальных статей я узнала от своей знакомой, которая уже давно бороздит просторы паутины и благополучно переплетает слова, создавая разные интересные и от части познавательные тексты. Что ж, попытка не пытка! – подумала я себе и решила попробовать себя в этом деле. Прочитав всё возможное о копирайтинге и рерайтинге, я зарегистрировалась на одном из сайтов и начала самозабвенно писать. Дело оказалось не из простых. Бывало так, что и в голову ничего не приходило. Очень большим толчком стали первые заработанные 0,56 доллара. Радости было у меня безумное количество так как в сети Интернет я ещё никогда не получала денег за работу. А потом как понесло! И вот уже больше полугода я работаю копирайтером.