klyuzhevaira

Продвижение сайтов

Продвижение (оптимизация) сайтов

Здравствуйте 👋 Меня зовут Ирина

Занимаюсь SEO с 2017 года. За это время вывела в ТОП сайты различных тематик. Буду рада помочь вам улучшить позиции сайта и соответственно увеличить продажи в интернете. Использую только «белые» методы.

Почему стоит заказать услугу у меня?

✅Опыт работы 5+ лет

✅Являюсь сертифицированным специалистом

✅Работала с крупными интернет-магазинами, где витрина состояла более чем 100 000 товаров.

✅Обеспечиваю вывод в ТОП 1-10 приоритетных тематик в Яндекс и Google; рост видимости в топ-10 до 95%.

Что вы получите, заказывая услугу у меня?

✅Полный аудит сайта на все технические ошибки и подробное ТЗ по их устранению.

✅Аудит всех коммерческих факторов - набор требований к различным сайтам, определенным на основании потребностей посетителей. Распишу все возможные точки роста для проекта.

✅Аналитику всех касаний посетителя сайта, тестирование форм, настройка целей в метриках.

✅Оптимизацию разделов сайта с целью кратного увеличения трафика.

✅Корректировку семантического ядра для проработки уже созданных разделов и при необходимости создания новых.

✅Анализ на текстовую релевантность, прописывание метатегов для успешного ранжирования по заданным запросам.

✅Анализ ссылочного профиля сайта с дальнейшей проработкой стратегии для увеличения.

✅ Работу над заголовками и мета-тегами

✅ Работу с текстовым наполнением сайта

✅ Устранение дублей страниц, битых ссылок и т.п.

✅ Работу над удобством использования сайта (юзабилити)

Основная цель seo-продвижения – увеличение заявок, заказов, звонков с сайта за счет роста целевого трафика из органической выдачи.

Наиболее эффективный способ достижения хороших результатов – это работа внутри сайта. Поскольку алгоритмы поисковых систем и требования к сайтам со временем меняются, требуется постоянный контроль и своевременное реагирование.

Стоимость услуг зависит от размера сайта.

Отвечу на все ваши вопросы. Первая консультация по сайту - бесплатно!!!