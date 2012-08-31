написание всех видов студенческих работ
с 2008 года работаю по написанию дипломов, курсовых, рефератов, бизнес-планов и т.д.
работала с такими проектами как rosdiplom, методистка, diplomnation
с 2010 г.занимаюсь переводческой деятельностью (перевожу художественные и экономические тексты с английского языка)
в 2005 г. закончила магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономика.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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