kmaryv

Мария kmaryv

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
написание всех видов студенческих работ

с 2008 года работаю по написанию дипломов, курсовых, рефератов, бизнес-планов и т.д.

работала с такими проектами как rosdiplom, методистка, diplomnation

с 2010 г.занимаюсь переводческой деятельностью (перевожу художественные и экономические тексты с английского языка)

в 2005 г. закончила магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономика.

Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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