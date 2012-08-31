написание всех видов студенческих работ

с 2008 года работаю по написанию дипломов, курсовых, рефератов, бизнес-планов и т.д.

работала с такими проектами как rosdiplom, методистка, diplomnation

с 2010 г.занимаюсь переводческой деятельностью (перевожу художественные и экономические тексты с английского языка)

в 2005 г. закончила магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономика.