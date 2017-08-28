Изготовим для Вас видеоролик быстро, качественно и недорого

Я Михаил Корсаковруководитель медиакомпании«Мульти-канал».Мы существуем уже более пятилет, успешно работаем и, помимо больших Медиопроектов, делам на заказ т. н.

«малые формы адио и видео».Если Вам срочно нуженнебольшой компактный Видео (или аудио) ролик с хорошим качеством, для

размещения на своей странице или на YouTube,однако, Вы сами не можете (или не хотите) его делать, то мы решим Вашу задачу качественно,

быстро и недорого.Подробнее смотрите здесь:http://www.morncigun.ru/izgvdrl1.html